Situacija je HDZ-u najsloženija u 9. jedinici: Vrh lista očišćen od ljudi s aferama

Većina imena koja je kao nositelje HDZ-ovih lista za srpanjske parlamentarne izbore u ponedjeljak otkrio predsjednik stranke Andrej Plenković ne predstavlja posebno iznenađenje. U stranačkim kuloarima tjednima se govorilo da će Plenković u prvu izbornu jedinicu, a čelna mjesta na izbornim listama već su neko vrijeme rezervirana i za Gordana Jandrokovića, Ivana Anušića, Zdravka Marića, Davora Božinovića, Tomu Medveda i Olega Butkovića. Otklon od onoga što se najavljivalo Plenković je napravio u trećoj, devetoj i 10. izbornoj jedinici, a objavljena imena već na prvi pogled otkrivaju kako je predsjednika stranke vodila i želja da u što većoj mjeri na čelnim mjestima izbjegne ljude koje se u posljednje vrijeme povezivalo s aferama, od one oko splitskog umirovljeničkog doma s najviše žrtava korone u Hrvatskoj do posljednje korupcijske afere u središte koje USKOK stavlja sada bivšu državnu tajnicu Josipu Rimac.

Napisi o bespravnoj gradnji

U trećoj izbornoj jedinici listu će tako nositi Žarko Tušek, prvi čovjek krapinsko-zagorskog HDZ-a. Tušek je izbornu listu u ovoj jedinici nosio i prije četiri godine, a njegovo se ime i ovaj put spominjalo u izbornim kombinacijama, no u stranci je prevladavao stav da će na čelo liste u Zagorju ovoga puta Darko Horvat, Plenkovićev ministar gospodarstva. U stranci sada tumače da je Tušekova stranačka organizacija brojnija i bolje organizirana, no Plenkovićeva konačna odluka sasvim sigurno ima veze i s time da je pod USKOK-ovom istragom i Horvatova pomoćnica Ana Mandac, koju istražitelji sumnjiče da je sređivala državne potpore za obrtnike koji su u srodstvu s Josipom Rimac. Iako se ministrovo ime u ovoj priči ne spominje, Plenkoviću i HDZ-u u kampanji zasigurno ne bi koristilo da se njihova nositelja liste spominje kao čovjeka koji nije imao nadzor nad vlastitim resorom.

Situacija je za stranku još kompliciranija u devetoj izbornoj jedinici, koja obuhvaća Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku i sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije. Iz šibensko-kninskog HDZ-a dolazi Josipa Rimac, a iz zadarskog načelnica Gračaca Nataša Turbić, koja je također obuhvaćena USKOK-ovom istragom, a obje HDZ-ovke županijske su organizacije predložile na listu za parlamentarne izbore. U ovoj izbornoj jedinici kao rješenje za prvo mjesto na listi donedavno se spominjala bivša vodička gradonačelnica i saborska zastupnica Branka Juričev-Martinčev, no na čelo liste naposljetku je zasjeo ministar uprave Ivan Malenica. Dio HDZ-ovaca pritom tumači da se od najvišeg mjesta za Juričev-Martinčev odustalo zbog napisa vezanih za bespravnu gradnju na zemljištu koje se vodi kao čestica u suvlasništvu njezina supruga. U stranci, međutim, vjeruju u objašnjenje Branke Juričev-Martinčev da sporna kuća nije na dijelu parcele koji pripada njezinoj obitelji pa se očekuje da će se ona ponovno naći na izbornoj listi, baš kao i prvi HDZ-ovac Zadarske županije Božidar Kalmeta.

Bivši ministar obrane Damir Krstičević odbio je još jednu kandidaturu u 10. izbornoj jedinici pa je Plenković umjesto njega na čelo ove liste stavio ministra zdravstva Vilija Beroša.

- Nositelj će biti Vili Beroš, rođen je u Splitu, Hvaranin, kao ja pola, pomoći ću mu i pobijedit ćemo - poručio je Plenković, dok u HDZ-u računaju na dobar posao koji je Beroš obavio u borbi protiv koronavirusa, što mu je u jednom trenutku rejting podiglo do neslućenih visina. S Berošem na prvome mjestu na stranačkoj listi stranka će vjerojatno pokušati amortizirati nezadovoljstvo lošim upravljanjem koronakrizom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, no vrlo je vjerojatno da će i Beroš trpjeti kritike suparničkih tabora zbog uloge Ministarstva zdravstva u slučaju splitskog doma umirovljenika koji broji najveći broj žrtava korone u Hrvatskoj.

Jedina stranačka organizacija u Dalmaciji koja se dugo držala izvan afera koje u posljednje vrijeme sve teže pritišću HDZ bila je ona u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, no posljednjih dana pritisak se usmjerava i na njihove članove. Iz ove je županije ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koju mediji spominju kao jednu od osoba koje će idućih dana ispitati USKOK u sklopu afere vezane za Josipu Rimac. Osim Marije Vučković, u ovoj priči sve se češće spominje i ministra energetike Tomislava Ćorića, kojega njegov prethodnik na ministarskoj funkciji proziva jer je stavio izvan snage rješenje po kojemu je za vjetroelektranu Krš - Pađene, zbog koje se također istražuje Josipu Rimac, trebalo izraditi studiju utjecaja na okoliš. Ćorić se od ovih optužbi brani sudskom praksom po kojoj ta studija nije bila potrebna, no on je u ovim izborima zadužen za koordinaciju izbornog programa HDZ-a, a teško da za stranku može biti ugodno kada joj koordinator izbornog programa, umjesto da predstavlja program, mora odgovarati na novinarska pitanja je li pogodovao ovom ili onom investitoru. Dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca negoduje zbog činjenice da je na ovu funkciju imenovan baš Ćorić koji, tvrde naši izvori, niti uživa potporu članstva niti se kada iskazao u unutarstranačkim procesima.

- Nejasno je zašto je šef taj posao povjerio baš Ćoriću, to je bila jako loša kadrovska odluka - komentirao nam je jedan član HDZ-ova Predsjedništva koji Ćoriću, među ostalim, zamjera i "rasturanje" ličko-senjskog HDZ-a. Ovaj HDZ-ovac podsjeća da su HDZ-ovi problemi u Lici počeli upravo zbog Ćorićeva sukoba s Darkom Milinovićem oko kadroviranja u Plitvičkim jezerima. Stranačka organizacija zbog toga se podijelila, HDZ je izgubio vlast u županiji, a na kraju je za svake izbore primoran tražiti logističku pomoć od Darka Milinovića, podsjeća naš izvor.

Da bi Ćorićeva pozicija HDZ-u mogla biti uteg na ovim izborima, smatra i politička analitičarka Ankica Mamić, koja upozorava da je Ćorić stranačkim programom trebao udariti temelje kampanje.

Samo jedna žena

- Ovako će se svaka poruka vezati uz vjetroelektrane i primarno uz Inu, što je jako slaba točka premijeru u ovim izborima - uvjerena je Mamić. Upozorava da će Ćorić u svakom svom predizbornom istupu biti prisiljen odgovarati na neugodna pitanja o ovim aferama, a ministar se, kaže, u komunikaciji s medijima loše snalazi.

U vrhu stranke, međutim, odbijaju svaku pomisao na promjenu koordinatora izbornog programa. Ćorića je jučer branio i Plenković, uvjeren da njegov ministar ništa nije radio mimo mišljenja stručnih službi, a s pitanjem hoće li biti uteg HDZ-u u ovim izborima, suočio se i sam Ćorić.

- Jesam li uteg ili nisam, to će prije svega procijeniti predsjednik stranke. U posljednje tri i pol, gotovo četiri godine funkcioniram tako da je moj mandat mom predsjedniku svaki dan na raspolaganju - uzvratio je ministar novinarima.

Što se tiče prvih imena na izbornim listama HDZ-a, Ankica Mamić suglasna je s ocjenom da je Plenković u najvećoj mogućoj mjeri nastojao izbjeći imena uz koja se vežu afere, no žali zbog manjka žena na čelnim pozicijama jer je potpredsjednica stranke Zdravka Bušić jedina žena koja će nositi HDZ-ovu listu.

Analitičar Božo Skoko smatra da je izbor nositelja uravnotežen između ključnih ljudi Andreja Plenkovića i novih lica koja uživaju popularnost kao što je ministar Beroš. U svakom slučaju nema puno iznenađenja.

- Prava iznenađenja mogla bi biti tek na listama. Međutim, sudeći po najavama, i popunjavanje lista moglo bi biti po istom načelu. Ako želi uspjeti, HDZ će morati pokazati otvorenost prema svim strujama i profilima svoga članstva. Zato je dobra najava da bi se na listama mogao naći Davor Ivo Stier, koji je pokazao odgovornost, ali i sklonost zajedništvu bez obzira na razmimoilaženja u mišljenjima - kaže Skoko.

VIDEO Premijer Andrej Plenković komentirao raspuštanje Sabora