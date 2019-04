Bernardić je kriv, mora Ramljaku platiti 75.000 kuna. Šef SDP-a: To je poruka naših institucija

Šef SDP-a Davor Bernardić kriv je i mora bivšem povjereniku za Agrokor Anti Ramljaku isplatiti 75.000 kuna, presudio je danas Općinski građanski sud u Zagrebu.

Ni Bernardić ni Ramljak nisu se pojavili na izricanju presude, javlja N1.

Ramljak je Bernardića tužio jer ga je ovaj nazvao “članom ortačke skupine kojoj je cilj izvlačenje novca iz Agrokora u korist lešinarskog fonda” te je od njega tražio 150 tisuća kuna zbog duševnih boli koje je, kako tvrdi, zbog toga pretrpio.

- Zaista je nevjerojatno i porazno da nakon cijele afere Borg, nakon raspodjele plijena od 500 milijuna kuna, nakon trgovanja povlaštenim informacijama - nitko od sudionika afere ne odgovara, nego sam ja, koji sam na to upozoravao, nepravomoćno proglašen krivim. Poruka koju naše institucije šalju građanima i dalje je ta da se u ovoj državi ne odgovara kada napraviš milijunsku štetu, samo kada na to upozoriš. To je i ključni razlog iseljavanja - nepovjerenje u institucije. Naši građani odlaze u zemlje u kojima funkcionira pravna država, a Vlada sa svim svojim aferama i uzurpiranjem institucija im svaki dan daje povoda za to. Neću odustati od istine. Pravna bitka ide dalje - komentirao je Bernardić presudu na Facebooku.

– Konačno je vrijeme da u Republici Hrvatskoj političar, a pogotovo političar najveće opozicijske stranke, jednom zauvijek dobro razmisli prije izgovorene javne riječi i nepotkrijepljenih optužbi. To je bio isključivi razlog moje tužbe i ovog sastanka – rekao je ranije Ante Ramljak.

