Beran A. (21) za planirani napad na koncert Taylor Swift u Beču kažnjen s 15 godina zatvora

U četvrtak kasno navečer porota na Pokrajinskom sudu Donje Austrije u Bečkom Novigradu (Wiener Neustadt) proglasila je 21-godišnjeg Berana A. krivim za planiranje napada na koncert američke glazbene zvijezde Taylor Swift, koji se trebao održati 9. kolovoza 2024. godine, u Beču, te je kažnjen dugogodišnjom zatvorskom kaznom, u trajanju od 15 godina. Beranov suoptuženik, 21-godišnji Arda K., također je proglašen krivim, a presuda glasi 12 godina zatvora.

Kako je navečer javila austrijska televizija ORF, presude još nisu pravomoćne. Glavni optuženik Beran A. dobio je 15 godina zatvora, kako javljaju austrijski mediji, jer je također osuđen i za pomaganje i podržavanje napada nožem na jednog zaštitara ispred džamije Al-Haram u Meki i ranjavanje četiri osobe, koje je počinio Beranov bivši školski prijatelj Hasan E., koji se nalazi u zatvoru u Saudijskoj Arabiji. U presudi stoji da su dvojica muškaraca Beran A. i Hasan E., kao i suoptuženik Arda K. kao dio terorističke ćelije, planirali tri napada: U Meki, Istanbulu i Dubaiju. Dvojica pristaša Islamske države, Beran i Arda, u svojim su završnim riječima u sudnici Pokrajinskog suda u Wiener Neustadtu za sve što su učinili izrazili kajanje.

U završnoj riječi fokus - zbog dobivene kazne - nije bio na planiranim napadima na koncerte T. Swift u Beču, koje je policija uspjela pravovremeno osujetiti, nego na navodnu umiješanost u napad nožem u Saudijskoj Arabiji. Iako je Beran A. priznao planiranje terorističkog napada na bečki koncert Taylor Swift, tijekom suđenja je opovrgnuo da je pružao psihološku podršku svom saučesniku Hasanu E. pri napadu nožem u Meki, gdje je u ime Islamske države ubijen jedan zaštitar, a četvero ljudi ranjeno. Tijekom suđenja dvojica optuženika pokušala su umanjiti svoje uloge i prikazati Hasana E. kao pokretačku snagu. Međutim, Državno tužiteljstvo u Wiener Neustadtu oštro je opovrgnulo ovu verziju, podastrvši dokaze prijateljskom dvojcu Beran-Arda da su satima prije počinjenog zločina u Meki vodili telefonske razgovore s Hasanom E.

Odvjetnica glavnog optuženog, Anna Mair, odbacila je u ime svoga klijenta sve optužbe. “Beran nije vođa. Niti je ideološki mastermind”, rekla je Mair. Umjesto toga, po njezinim riječima, Beran je sam tražio vodstvo, a ohrabrio ga je njegov kompanjon Hasan E., koji je navodno, po njenim riječima, bio “pokretačka snaga” i odredio lokaciju napada, metodu i pristup. Mair je usporedila radikalizaciju svog klijenta preko interneta s mehanizmima djelovanja sekte. Također je naglasila da nema dokaza niti zapisa razgovora o zajedničkom planiranju napada. “Slažem se s riječima moje odvjetnice i samo želim reći da mi je žao”, rekao je Beran A., koji je pri ulasku u sudnicu lice skrivao iza fascikla.

Arda K. je također rekao da mu je žao zbog svega. Zatražio je od suda da mu da priliku da pokaže da se može uspješno integrirati u društvo. Istraga je bila usredotočena na planirani napad Berana A. u kolovozu 2024. godine. Prema tužiteljstvu, 21-godišnji Austrijanac sjevernomakedonskih korijena više je puta prisegnuo na vjernost ekstremističkoj policiji Islamske države (IS). Navodno je planirao napasti gomilu ljudi ispred bečkog stadiona Ernst Happel, koji su došli na koncert T. Swift, a zatim ih ubiti. “Htio sam se što je moguće više naoružati, kako bih uspio”, rekao je Beran tijekom ispitivanja. Htio je, kako je naglasio, izgledati “kao heroj” i postati “slavan” pred terorističkom skupinom Islamske države. Sudski psihijatar Peter Hofmann, koji je svjedočio posljednjeg dana suđenja, rekao je kako “želja za slavom tjera vrlo mnogo ljudi u društvu na čudne izvanredne podvige”. Međutim, izjavio je da se ne radi o psihijatrijskom poremećaju.

Državni tužitelj tražio je osuđujuću presudu, u skladu s optužbama naglasivši: “Baš kao i jučer u Klagenfurtu, ovo je slučaj terorističkog napada”. Uz opasku, kako potencijalne buduće počinitelje takvih zlodjela treba uplašiti kaznama. I mora im se pokazati da se takva gnjusna djela u Austriji neće tolerirati. Na sreću, austrijskoj je policiji pošlo za rukom pravovremeno osujetiti napad na bečki koncert i spriječiti krvoproliće nedužnih ljudi, zahvaljujući i njihovim njemačkim kolegama. Naime, nakon dojave njemačke obavještajne službe svojim austrijskim kolegama Beran A. iz Ternitza u Donjoj Austriji uhićen je 7. kolovoza 2024., dan prije prvog od ukupno tri planirana koncerta popularne američke pjevačice. Svi nastupi Taylor Swift potom su otkazani, zbog opasnosti od terorističkog napada.

Jučer je u Klagenfurtu doživotnom zatvorskom kaznom kažnjen 24-godišnji Sirijac, pristaša IS-a, koji nožem zvjerski ubio u veljači prošle godine 14-godišnjeg učenika na ulici u austrijskom Villachu te teško ozlijedio petero muškaraca u dobi od 14 do 33 godine. Samo dan nakon toga novi teroristički slučaj i sudska presuda: zatvorska kazna od 15 godina izrečena u Wiener Neustadtu 21-godišnjem Bearnu A., pristaši IS-a, koji je planirao teroristički napad na koncert američke pjevačice Taylor Swift u Beču, te njegovom jednako starom saučesniku Ardi K. 12 godina zatvora.