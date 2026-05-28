Tica: Paket ima poprilično nerazumne stvari koje bodu u oči; Bule: Retorika oporbe je izvan kontrole

Vlada RH poručila je da je cilj paketa antiinflacijskih mjera smanjiti inflaciju iduće godine na 2%. Koliko je Vladin paket realan, u HTV-ovoj emisiji "Otvoreno" analizirali su Matej Bule (državni tajnik u Ministarstvu financija), Josip Tica (predsjednik Ekonomskog savjeta SDP-a), Marin Živković (Možemo!) i Vesna Vučemilović (nezavisna zastupnica). Među mjerama koje se navode su udar na prekomjerne marže trgovaca, povećanje davanja za obrtnike i veći paušal za iznajmljivače u turizmu. Spominje se i mogućnost zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru kako bi se zaustavila potrošnja.

Govoreći o vladinom antiinflacijskom paketu mjera, državni tajnik Matej Bule kazao je da je paket mjera realan i da su krenuli od državne potrošnje, od države kao najvećeg poslodavca. "Poslali smo jasne poruke kakva su očekivanja i u vidu kretanja plaća u javnom sektoru i državnom sektoru i u vidu kretanja samih proračunskih izdataka gdje smo s ministrima i drugim kolegama dogovorili uštedu od 1,3 milijarde eura, odnosno 1,4 postotna boda. Vodimo se jednim vrlo konzistentnim, rekao bih, makroekonomskim obrascem, gdje smo cijelim nizom paketa mjera proteklih nekoliko godina adresirali problem energetske krize i tog konstantnog prelijevanja uvezenih inflacijskih šokova iz inozemstva u vidu povećanih cijena energenata na hrvatsko gospodarstvo. Ti paketi se i nastavljaju i dalje", rekao je Bule.

"Uveli smo neke novine u sustavu da spriječimo prelijevanje cijena na ostatak potrošačke košarice, u prvom redu da spriječimo situaciju u kojoj bi Hrvatska postala nekakav poligon za povećanje prekomjernih profitnih marži u uvjetima globalne nestabilnosti, pa tako i tržišnog poremećaja u Republici Hrvatskoj. Treći dio mjera odnosi se na same porezne izmjene u kontekstu paušalnog oporezivanja i u turizmu i u paušalnom oporezivanju obrtnika, gdje smo prepoznali određene anomalije koje postoje u sustavu, gdje su se pojedini porezni oblici koji su uvedeni u prvom redu zbog porezne jednostavnosti pretvorili u određenim segmentima primjene tog poreza čak i u oblike porezne evazije", dodao je i istaknuo među ostalim da se ukida i porez za 540.000 umirovljenika.

Oporbeni predstavnici bili su znatno kritičniji. "Ako moramo govoriti samo o paketu mjera, onda bismo mogli govoriti o balansu. Međutim, ako promatramo zadnja dva mjeseca rada Vlade ili zadnje dvije godine, to izgleda kao totalni kaos, totalna pogubljenost u vremenu i prostoru", kazao je Josip Tica, predsjednik Ekonomskog savjeta SDP-a.

"U ožujku 2023. godine predložili smo uvođenje poreza na ekstra profit koji bi trebao obuzdati tu inflaciju pohlepe. Nejasno ostaje što se dogodilo u zadnje dvije godine da je ta inflacija pohlepe divljala, da su marže rasle, da su se mnogi obogatili na inflaciji, da je inflacija postala biznis u Hrvatskoj i sada odjednom imamo antiinflatorni paket u trenutku kada u pregrijanom gospodarstvu koje raste izuzetno brzo, proračun ima gotovo maksimalno dopušten deficit. Tako da da ostaje otvoreno pitanje u svemu ovome, što smo čekali tri godine ako je cijeli taj paket mjera već bio i tražen, predložen. Kome smo pogodovali te tri godine, u kojem smjeru smo išli, je li se radilo o poslodavcima, je li se radilo o kupovini glasova pred izbore", upitao je Tica.

"To ostavlja pitanje sada tko će platiti račun te predizborne trgovine koja je bila izuzetno prociklička, dakle trošilo se izvan svih okvira. I u tom kontekstu sad dolazi ovaj paket koji ima tri poprilično nerazumne stvari koje bodu u oči. Prva je da imamo opet vrludanje, glavinjanje ministara u Vladi. Imamo ministra turizma koji poziva ljude da smanje cijenu u turizmu 10-20% da bi danas očigledno glasao za to da im se poveća paušal. U razgovoru sa svim gradonačelnicima na terenu vrlo često podizanje paušala ne dovodi do ničega, nego do rasta sive ekonomije. Tako da je to jedna u potpunosti promašena mjera. Ako se stvarno htjelo nešto napraviti na pitanju nekretnine i zaokrenuti trendove, onda je trebalo smanjiti paušal kako bi se legalizirao što veći dio poslovanja u tom kratkoročnom najmu, a onda kompenzirati i napraviti to restrukturiranje preko poreza na nekretnine", rekao je Tica.

Bule je potom uzvratio da je retorika oporbe izvan kontrole. "Ni na koji način, unatoč apelima stručnjaka, ne vodi računa o izgovorenoj riječi u javnom prostoru i činjenici da sve što ćemo mi danas ovdje reći i sve što se govori posljednjih mjeseci i dana na temu inflacije kreira inflacijska očekivanja, rekao je državni tajnik u ministarstvu financija. Nalazimo se u trenutku iznimnog energetskog šoka, ponovno još jedne u nizu kriza koja nas je pogodila u zadnjih nekoliko godina. Odlučili smo, nakon što se pokazalo da ta priroda šoka nije baš privremena, jer ova situacija na Bliskom istoku traje već tri mjeseca - jednim sveobuhvatnim paketom mjera doprinijeti tome i učiniti sve da inflacija u najkraćem mogućem roku dođe na ciljane razine", dodao je Bule.