Belgijanci objavili Milanovićevu fotografiju: 'Nitko ne želi razgovarati s ludim hrvatskim predsjednikom'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na NATO summitu u Madridu gdje je postignuta suglasnost da se Švedska i Finska pozovu u članstvo nakon što je Turska uklonila blokadu. Fotografiju Milanovića na summitu objavio je na Twitteru i satirični belgijski portal Le Chou.

"Nitko ne želi razgovarati s ludim hrvatskim predsjednikom", napisali su na Twitteru te objavili fotografiju Zorana Milanovića ispred kojeg stoje američki predsjednik Joe Biden, francuski predsjednik Emmanuel Macron te danska premijerka Mette Frederiksen.

Osim što su objavili fotografiju Zorana Milanovića, prije dva dana poručili su i kako "nitko ne želi razgovarati s Charlesom Michelom", predsjednikom Europskog vijeća.

Nobody Wants To Talk To Croatia’s Nutjob President #NATO pic.twitter.com/MRUZX7anwD — Le Chou News (@LeChouNews) June 29, 2022

Le Chou inače objavljuje satirične i zabavne sadržaje na The Brussels Timesu, no istaknuto je kako on ne označava stavove redakcije tog medija.

Prošloga tjedna, 21. lipnja, također su pisali o Milanoviću. Tada su objavili video finske premijerke Sanne Marin koja je bila u posjetu Hrvatskoj i čekala ga da stigne na sastanak.

"Hrvatski predsjednik prozvan ‘najbezobraznijim i moguće najglupljim čovjekom’ nakon što ga je finska premijerka morala čekati", poručili su tada na Twitteru.