Bear Grylls posjetio Kijev i otkrio svoje planove: Vidjet ćete novu stranu Zelenskog

Poznati britanski avanturist i TV voditelj Bear Grylls posjetio je glavni grad Ukrajine Kijev. Tamo se sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a na Twitteru je podijelio snimke njihovog druženja kao i neke planove za budućnost.

"Ovaj sam tjedan imao privilegiju otputovati u Kijev i provesti vrijeme s predsjednikom Zelenskim" napisao je Grylls, dodajući da je iskustvo ukrajinske metropole u doba rata neusporedivo s ičim što je do sada doživio.

What I wanted to ask was how he was really coping… I got so much more. The programme is coming soon. Thank you @ZelenskyyUa for your hospitality in such a difficult time. Stay Strong. pic.twitter.com/OTxMKXaUeF