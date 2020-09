Bauk o stranačkom kolegi Grgiću: 'Uvijek glasamo za skidanje imuniteta kada to traži DORH'

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u četvrtak nije mogao komentirati aferu Janaf u kojoj se kao jedan od aktera navodi i njihov zastupnik Vinko Grgić jer još uvijek nemaju dovoljno informacija, no, najavio je da uvijek glasaju za skidanje imuniteta kada to traži DORH.

“SDP podržava rad neovisnih pravosudnih tijela. Ako ih kritiziramo, to radimo zato da budu još bolja i neovisnija, a s obzirom na to da o ovom slučaju nemamo dovoljno informacija da bismo doveli u pitanje njihov rad, ne mogu dodatno komentirati to što se stavlja na teret i Draganu Kovačeviću i Draženu Barišiću i Vinku Grgiću”, komentirao je Bauk aferu povezanu s Janafom.

Više ću moći reći kada vidim za što se konkretno tereti naš zastupnik, najavio je, dodavši da su uvijek glasali za skidanje imuniteta po zahtjevu DORH-a.

Upitan može li najnovija situacija sa zastupnikom HDZ-a Barišićem ugroziti stabilnost vladajuće većine, ocijenio je da je bilo puno većih prekršitelja zakona koji su održavali stabilnost parlamentarne većine nego što je to Barišić, barem po ovome što piše u medijima.

Ako bi iz nekog razloga DORH tražio lišavanje slobode, onda bi vladajuća većina bila u problemu jer ne bi imala dovoljno zastupnika, a mogla bi ga zamijeniti samo ako bi stavio mandat u mirovanje, ali to može samo uz njegov pristanak, pojasnio je.

Na pitanje može li Grgić očekivati sankcije unutar stranke pokaže li se postojanje sumnje u počinjenje nekog kaznenog djela, Bauk je rekao da po njihovu Statutu postoji mogućnost da član sam zamrzne svoje funkcije dok traje postupak, ali treba vidjeti o čemu je riječ.

Nisu baš svi istražni dokumenti DORH-a i USKOK-a bili čvrsti kao stijena, bilo je i stvari ‘s rupama’ koje su poslije na sudu pale, ali više ću moći reći kada vidim o čemu se radi, poručio je.

Kazao je da ne zna je li Grgić član izbornog tima Peđe Grbina, a hoće li ovaj slučaj imati posljedice na rezultate izbora, odlučit će članovi SDP-a na izborima 26. rujna.

