Sporna cijena web stranice za natječaj stadiona u Maksimiru: Grad platio 26.000 eura

Grad Zagreb je s Lanom Grahek, jednoj od dopredsjednica Hrvatskog dizajnerskog društva, dogovorio izradu internetske stranice za iznos od 25.800 eura. Vidljivo je to i iz Elektroničkog oglasnika javne nabave gdje je pod evidencijskim brojem nabave 2459-2025-EBV pod predmet nabave unesena 'usluga dizajna i izrade web stranice za komunikacijske aktivnosti s javnošću za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja', pod CPV brojem Usluge oblikovanja www portala.

Natječaj za ovaj posao, pa tako ni natječajnu dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo što se sve tražilo nismo mogli pronaći. Odluka je odmah privukla pozornost programerske zajednice koja je uočila kako je iznos za izradu jedne web stranice neuobičajeno visok, ali je ispod praga koji bi naručivanje stavio u područje regulirano Zakonom o javnoj nabavi. Također se za plaćanje nisu koristila europska sredstva. U tim se raspravama pojavila informacija kako se radi o izradi stranice za praćenje arhitektonskog natječaja za realizaciju projekta novog stadiona u Maksimiru i susjednog SRC Svetice. Takva stranica doista postoji, no iz nje se ne vidi na prvi pogled da je takav trošak opravdan. Radi se o osnovnoj internetskoj stranici s aktivnom snimkom lokacije stadiona dronom te podacima o natječaju.

Kako doznajemo od naših sugovornika, takva stranica inače ne košta više od 5000 eura, a izrađuje se tako da se stranica izradi, a sadržaj osigurava naručitelj. I čini se da jest tako, na stranici nema nekog autorskog sadržaja već se radi o sadržaju natječaja, izjavama gradonačelnika Tomislava Tomaševića i dogradonačelnika Luke Korlaeta. Neporecivo je kako je stranica korisna, no suma koja je za nju plaćena ipak je tražila dodatan odgovor nadležnih iz Grada. Evo što kažu:

– Zajedničko povjerenstvo Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske za izgradnju novog stadiona Maksimir na svojoj je sjednici 24. rujna 2025. godine donijelo odluku da se ugovori usluga izrade web stranice i drugih grafičkih materijala za potrebe provođenja međunarodnog javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za maksimirski stadion i druge sportske objekte SRC Svetice te da tu nabavu provede Grad Zagreb.

Navode i kako je, u skladu s tim, Grad zatražio tri ponude od dizajnera procijenjene vrijednosti nabave do 26.500 eura bez PDV-a. I onda se osvrću i na neobično visoku cijenu za takav posao. – Izrada web stranice odnosi se na samo trećinu ove procijenjene vrijednosti u iznosu od 8400 eura te uključuje izradu web stranice i podstranica natječaja, za stolnu i mobilnu verziju, uključujući definiranje boja, tipografiju te dizajn drugih elemenata. Druge dvije stavke nabave odnosile su se na dizajn različitih publikacija, od kojih je do sada izrađen dio, poput grafičkog oblikovanja, uređenja i prijeloma natječajnog programa, na hrvatskom i na engleskom jeziku, za digitalnu objavu i tisak, dok će izrada preostalih materijala uslijediti kasnije tijekom provedbe natječaja i uključit će grafičko oblikovanje i prijelom kataloga.

Zanimljivo je i kako je posao dodijeljen privatnoj osobi, u Elektroničkom registru ne navodi se nikakva pravna osoba. Nismo uspjeli pronaći ni referencu prema kojima bi netko tko je dizajner dobio posao programera internetskih stranica. - Tražene reference uključivale su usluge dizajna web stranice i grafičkog dizajna iz područja međunarodnih arhitektonskih izložbi. Kao najpovoljnija od tri dostavljene ponude je ocijenjena ponuda dizajnerice Lane Grahek u ukupnom iznosu od 25.800,00 eura, kažu u Gradu. Samu Lanu Grahek nastojali smo kontaktirati, no nije se odazvala na naš poziv.