Baroknom gradu prijeti napuljski scenarij – ulice pune neodvezena smeća

Zbrinjavanje otpada nikako da se skine s popisa top-tema u Varaždinu. Još od slučaja skladištenja bala smeća na ulazu u grad, sudskih procesa i prijetnji visokim odštetama komunalnim poduzećima, otpad je glavna tema u baroknom gradu kojemu, prema najcrnjem scenariju, prijeti i “napuljski scenarij”, odnosno ulice pune smeća koje nitko ne odvozi. Najnoviji slučaj nastao je kad je tvrtka Čistoća istovarila 600 tona smeća na pretovarnoj stanici u Poljani Biškupečkoj i zaradila prijavu inspekciji koja joj je dala rok da taj otpad ukloni.

Nemaju kamo s prikupljenim otpadom, Čistoća je obavijestila građane da si smeće čuvaju doma jer se prekida odvoz.

Srećom, na sastanku s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Čorićem dogovoreno je privremeno rješenje i od četvrtka se otpad ponovo skuplja.

Optužuju jedni druge

Aktualna vlast na čelu sa SDP-ovim gradonačelnikom Nevenom Bosiljom za problem optužuje bivšu vlast i direktora Čistoće Davora Skrozu, a ovi uzvraćaju da je problem izazvala nova vlast.

Bivši gradonačelnik Ivan Čehok ističe da je direktor Čistoće Skroza još 11. lipnja predlagao da se za pomoć obrate ministarstvu, no da Bosilj tada nije htio tražiti pomoć od HDZ-ova ministra.

Bivši Čehokov zamjenik Zlatan Avar tvrdi da se Skrozu pritišće da izbjegne javnu nabavu. – Gradonačelnik Bosilj javno je rekao da bi on, da je direktor Čistoće, predao otpad privatnim tvrtkama, u ovom slučaju Univerzalu. Podsjećam sve na aferu Agram pokojnog Milana Bandića. Njega su svojevremeno priveli i USKOK ga je optužio upravo zbog neprovođenja postupka javne nabave i izravnog ugovaranja za zbrinjavanje otpada. Tada su zagrebačkog gradonačelnika priveli, a u Varaždinu naš gradonačelnik sada to olako izgovara te radi pritisak na direktora Čistoće – rekao je Avar i dodao da Čistoća nije u roku od petnaest dana, koji joj je dala inspekcija, uklonila otpad iz Poljane Biškupečke, a ako prođe trideset dana, ta tvrtka bi mogla izgubiti dozvolu za gospodarenje otpadom, što bi dovelo do gašenja javnog poduzeća i raspisivanje koncesije.

“Namještaju za Pripuza”

Platforma Budimo grad koja je na vlasti sa SDP-om, tvrdi da je bivša vlast namjerno izazvala krizu s ciljem da se posao zbrinjavanja komunalnog otpada namjesti C.I.O.S grupi Petra Pripuza. Odbacuju kritike da se radio pritisak na direktora Davora Skrozu kojeg bi, smatraju, trebalo smijeniti jer je, tvrde, grubom povredom svoje dužnosti prouzročio štetu Čistoći, jedinoj komunalnoj tvrtki u Hrvatskoj koja nije osigurala kapacitete za odvoz komunalnog otpada.

Zalažu se za najjeftinije rješenje koje građani neće morati dodatno plaćati kako bi se namirili nečiji privatni interesi, a dogovor gradonačelnika Bosilja i ministra Ćorića na tragu je takvog rješenja.

No, aktualna vlast ne otkriva kamo se će idućih dana odvoziti varaždinsko smeće.

Za otpad u Poljani Biškupečkoj kažu da će se ukoniti u roku koji im je dala inspekcija.

