POLAGANJE VIJENACA

Banožić napao Milanovića: Govori da želi nešto zajedničko, a stvara svoje protokole

Ministar obrane Mario Banožić smatra da predsjednik Zoran Milanović ne može govoriti o zajedničkom pristupu državnog vrha obilježavanju važnih događaja, jer kad ima priliku za to - on to ne čini