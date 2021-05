Banožić: Gotovo dvije trećine ljudi želi obvezni vojni rok, ali iz totalno krivih pobuda

Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u četvrtak kako je uvođenje obveznog vojnog roka, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti, spomenuo "u kontekstu promišljanja o budućnosti Hrvatske vojske".

"Pitanje je bilo više postavljeno o budućnost Hrvatske vojske. Kad promišljate o budućnosti morate promišljati na koji način ljudi dolaze u sustav i na koji način izlaze iz sustava i što u ovom trenutku imamo kroz dobrovoljno služenje vojnog roka, zatim koliki broj ljudi ulazi u sustav godišnje i što nas čeka u idućih nekoliko godina", rekao je Banožić.

Riječ je o planu koji se odnosi na ljudske resurse, dodao je Banožić prilikom boravka na međunarodnoj vojnoj vježbi "Immediate Response 21" na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u Slunju.

Je li to obvezni vojni rok ili je to nekakav drugi model, to su, kazao je ministar, teme za razgovor.

"U izjavi sam sam naglasio da postoje određena istraživanja gdje gotovo dvije trećine ljudi žele vojni obvezni rok, ali iz totalno krivih pobuda, kao da je riječ o određenim odgojnim mjerama", rekao je.

Drži da su za to vjerojatno roditelji ili netko tko promatra današnje okruženje u kojem odrastaju mladi. "Rekao sam da to nije dobar motiv, da motiv ulaska u HV mora biti osjećaj pripadnosti domovini, osjećaj obveze prema domovini i onome kako je nastala hrvatska država", rekao je Banožić.

Kaže kako po sadašnjem modelu imamo 500-600 dobrovoljnih ročnika koji se "pronađu u priči služenja vojnog roka i dio njih se pronađe u sustavu HV-a", no treba razmišljati o modelu kojim bi se povećao broj ljudi koji će ući kao ročnici odnosno povećala pričuva.

“Premijer podržava sve dobre odluke vezane za opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Ako nađemo model koji će bit u skladu s Ustavom i prihvatljiv društvu, siguran sam da će prihvatiti”, kaže Banožić.

Na pitanje oko troškova Banožić je rekao kao je vojska puno puta promatrana kao trošak, no situacije kao što je potres pokazuju koliko je potrebna.

Banožić je gostujući u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada' u srijedu izjavio da se razmišlja o vraćanju obveznog vojnog roka, no iako je siguran da je to ispravan korak drži da se hrvatsko društvo još mora dosta baviti tom temom.

