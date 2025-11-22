Banju Luku večeras uznemirio potres, točna jačina nije utvrđena

Potres neutvrđene jačine pogodio je večeras Bosnu i Hercegovinu, javlja Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je u Banjoj Luci. Ipak, iz EMSC-a nisu uspjeli utvrditi točnu jačinu potresa.

Potres je uznemirio dio građana Banje Luke, a građani su pisali da su osjetili jako podrhtavanje.„Osjetio se jak na nekoliko sekundi“, naveli su građani. Prema informacijama EMSC-a, potres su osjetili i građani u Sarajevu, ali i u širem području regije.