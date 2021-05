Bandićeva pročelnica: Tomašević sije strah. Sama ću ponuditi otkaz, nadam se da će biti sporazuman

Kad je SDP 2000. došao na vlast, a Milan Bandić “zasjeo” na čelo glavnog grada, ni s kim se nije “igrao nogomet”. To je prvo što pada na pamet pročelnicima gradskih ureda kad ih se pita da komentiraju prozivke Tomislava Tomaševića kao prvoplasiranog u utrci za gradonačelnika, koji ih je pozvao da daju svoje mandate na raspolaganje.

Oni koji su uz pokojnog gradonačelnika bili od samih početaka, trenutačnu situaciju automatski uspoređuju s onom otprije dvadeset godina kad je Bandić postao gradonačelnik. Glavnina ljudi tada je, kažu, ostala za njega raditi, a i kad je bilo kasnijih smjena, nitko nije ostao na ulici. A nije, dodaju, da preuzimanjem vlasti nije bilo pritisaka s vrha stranke za smjenama, no zakoni to jednostavno nisu dopuštali.

Ne dopuštaju ni sada, složit će se pročelnici. No, dodat će, radi se ražanj dok je zec još u šumi jer tek će se u drugom krugu vidjeti tko će zapravo preuzeti čelno mjesto grada.



Primopredaja: članak 10.e u Zakonu



Na čelu svih tih ureda, ističe Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, stručni su i ozbiljni ljudi koji dobro rade svoj posao, a Tomaševićeve izjave samo su “sijanje straha”, što uzrokuje nervozu među prozvanima.

– Mislim da bi se trebao tim ljudima i javno ispričati. Govori da će raspisati javne natječaje na koje se mogu javiti svi koji su sposobni. Što to znači? Da su oni koji rade u gradskoj upravi nesposobni? Mislim da je to bilo prilično nesmotreno – rekla je Mirka Jozić i najavila da ona odlazi.

Tomašević: 'Neki će pročelnici sami dati otkaz, ovo neće biti prva tranzicija vlasti'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ako Tomašević bude gradonačelnik, otkaz će mu, kaže, sama ponuditi, a nada se da će biti sporazuman. Njezin ugovor, kako ističe tportal.hr, istječe 2. listopada, a ugovori još deset pročelnika istječu do kraja ove godine.

Na tu se činjenicu kandidat za gradonačelnika osvrnuo i jučer, iako u malo pomirljivijem tonu nego dva dana ranije. Umjesto zahtjeva da stave mandate za raspolaganje, sad Tomašević govori da će razgovarati sa svim pročelnicima i direktorima, a vidjet će, dodao je, i koji su projekti u tijeku, koji su rokovi.

– Bit će normalna tranzicija vlasti. Imat ćemo 15-ak gradskih ureda radi koordinacije, 27 ureda je previše, to je jasno – govori kao da je gradsku upravu već preuzeo.

A da nije baš tako jednostavno dati otkaz u Gradskoj upravi, jasno stoji u Zakonu o postupku primopredaje vlasti, u članku 10. e. Ondje stoji da su u postupku primopredaje vlasti zabranjene kadrovske promjene, osim na dužnostima za koje se, sukladno zakonu, podnosi mandat na raspolaganje. Piše i da se obaveza stavljanja mandata na raspolaganje ne odnosi na službenike koji su postavljeni na temelju imenovanja po prethodno provedenom javnom natječaju.

A svi trenutačni pročelnici, ako je vjerovati navodima iz Grada, tamo su došli na temelju javnog natječaja.

– Novi se natječaj za određeno mjesto raspisuje prije nego što nekome istekne mandat. To je postupak koji traje oko tri mjeseca. Nakon samog raspisivanja ide period predaje dokumentacije, pa onda testiranja, usmeni razgovori s kandidatima, potom se donosi odluka koja se mora javiti i onima koji nisu prošli, pa se oni imaju pravo žaliti na tu odluku, a i za to postoji rok. Ako se nitko ne nađe, može se imenovati i v. d. pročelnika – objašnjava Mirka Jozić.

Ona je jedna od rijetkih koja otvoreno govori o smjenama pročelnika. Otvoren je i Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, kojemu mandat traje još tri godine.

– Bez obzira na to tko dolazi na vlast, zakon je zakon. Može se to lomiti preko koljena, radili su to i u Ministarstvu obrane pa sad imaju hrpu sudskih procesa koje gube i moraju davati goleme odštete – rekao je Kalinić.

Za komentar smo htjeli pitati i Ivicu Lovrića, pročelnika Ureda za obrazovanje, kojeg je dogradonačelnica Jelena Pavičić Vukičević u svojoj kampanji odabrala za zamjenika, no on jučer nije uzvraćao pozive, kao ni Stipe Tutiš, pročelnik Zavoda za zaštitu spomenika. Nisu bile rječite ni Romana Galić, šefica Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, kao ni Sanja Jerković, koja vodi Ured za strategijsko planiranje, pa ni Milana Vuković Runjić, pročelnica Ureda za kulturu.

“Nemam komentara”, prvo je bilo što su sve tri izgovorile, dok je Jerković dodala: “Mi nastavljamo raditi svoj posao kao i do sada.” Ne boji se ničega što dolazi ni Dejan Jaić, pročelnik Ureda za poljoprivredu.



Kome istječu ugovori



Lovrić i R. Galić, prema tportalu, među onima su kojima ističe mandat ove godine, a u tom su društvu i Miro Laco, šef Ureda gradonačelnika, Vjekoslav Jeleč (zdravstvo), Andrea Šulentić (stručna služba gradonačelnika), Dinko Bilić (graditeljstvo, izgradnja, promet, komunalni poslovi), Vesna Helfrih (branitelji), Mirjana Zubak (programi i projekti EU, Renata Šimon (mjesna samouprava), Ana Matijević (kontrolni ured), Krešimir Ladešić (Ured za opću upravu).

Iduće godine ugovori istječu Milanu Paveliću (sport i mladi) i Vesni Šimić (međugradska i međunarodna suradnja), u 2023. Stipi Tutišu (zaštita spomenika), Jasni Jezerčić Cvitković (katastar i geodetski poslovi), M. Vuković Runjić, Danieli Juroš Pečnik (financije), Mili Jelavić (demografija) i Mirjani Lichtner Kristić (Stručna služba Gradske skupštine), u 2024. Mateji Topić (Ured za zastupanje), S. Jerković, Jaiću, Marini Zagorec (imovinsko-pravni poslovi) i Danijeli Habijanec (javna nabava), a u 2025. Zlatku Makaru (upravljanje imovinom).