Bačić otkrio da su raspravljali o opozivu: Ne mogu procjenjivati Milanovićevo psihičko zdravlje

S predsjednikom kluba HDZ-a i potpredsjednikom stranke Brankom Bačićem razgovarali smo u TV Studiju Večernjeg lista o burnim događajima prošlog tjedna, odnosu s predsjednikom Zoranom Milanovićem i izgledima da se do roka u srpnju imenuje novi predsjednik Vrhovnog suda. Emisiju je vodila Iva Boban Valečić.

– Izbor predsjednika Vrhovnog suda u ovlasti je i predsjednika Republike i Hrvatskog sabora. Od prvog dana smo očekivali da predsjednik u potpunosti konzumira svoje ustavno pravo, ali da taj postupak bude usuglašen s Ustavom. Očekivali smo da će nakon raspisanog javnog postupka predsjednik provesti proceduru do kraja. To se nije dogodilo. Predsjednik je dostavio Saboru prijedlog kandidatkinje. Reagirali smo tako što smo prijedlog dali na doradu. Nakon toga se tražila ocjena ustavnosti Zakona o sudu – kazao je Bačić i istaknuo kako je Milanovićeva kandidatkinja Zlata Đurđević prihvaćanjem kandidature diskvalificirala samu sebe kad je riječ o HDZ-u.

Kazao je kako Đurđević ima pravo kandidirati se i može je Milanović predložiti Saboru, no zastupnici su ti koji imaju pravo odlučiti.

Upitan je li Milanović u tom dijelu prekršio Ustav, rekao je sljedeće: – Predlažući protivno Zakonu o sudovima, predsjednik je prekršio Ustav. Drago mi je što je shvatio i vratio se u ustavnopravni okvir. No, uz jednu ogradu. Državno sudbeno vijeće prije nego što otvori novi poziv, treba zaključiti prethodni. Kao što znate, jedan od kandidata, Šime Pavić rekao je da će pokrenuti ustavnu tužbu ako u tom postupku budu narušena njegova prava. Na DSV-u je da dovrši posao.

Bačić je kazao kako ne zna znači li to da će se tražiti objašnjenje od DSV-a jer nije pravnik, no isto tako smatra kako ne bi bilo dobro da nešto ostane za idući izbor predsjednika Vrhovnog suda.

– HDZ nema kandidata za predsjednika Vrhovnog suda – rekao je i pozvao sve koje mogu i koji imaju program da se jave.

Govoreći o porukama koje je primio Milorad Pupovac od predsjednika, ustvrdio je kako su neprimjerenog sadržaja. Osvrnuo se i na optužbe Pupovca o tome da je Milanović prekršio Ustav stavljajući pritisak na zastupnike manjina.

– Trenutak u kojem predsjednik Milanović naziva zastupnike može se granično ocjenjivati. Ne znam je li takvo nazivanje protuustavno. Nazivanje zastupnika nije eklatantno kršenje Ustava koje bi moglo biti razlog za opoziv predsjednika. No predlaganje predsjednika Vrhovnog suda je bilo, no onda se vratio.

Bačić je objasnio da su zastupnici komentirali u trenutku kad je Milanović inzistirao na svojoj kandidatkinji kako je to temelj za opoziv: – Mi smo raspravljali o opozivu, ali takvu odluku nismo donijeli. Ako predsjednik ostane u ovakvim okvirima, nećemo ga ni pokretati.

Osvrnuo se i na nedavnu komunikaciju predsjednika Milanovića u javnosti posljednjih dana.

– Nitko ne može opravdati ovakav govor predsjednika. Mislim da je to neprimjereno. To je nezabilježeno od osnutka Hrvatske. Nije mi jasno zašto to predsjednik radi. Način na koji predsjednik postupa narušava dužnost koju zastupa.

Misli kako Milanović ne stoji najbolje u anketama ako ga se krene uspoređivati s njegovim prethodnicima.

Upitan je li zabrinut za Milanovićevo psihičko zdravlje, kazao je kako on ne može ići dijagnosticirati ničije zdravlje i da poziva predsjednika da se vrati u neki normalni okvir rasprave sa svojim neistomišljenicima. Istaknuo je kako je HDZ spreman za razgovor s Milanovićem.

– Nismo mi oni koji su krenuli s uvredama – ustvrdio je i kazao kako neće pokretati nikakav postupak protiv Milanovića.