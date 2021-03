Milanović: Moram se opet oglasiti, laže i sa Sljemena... Nisam ga optužio, nego dokazao. Grafički

Predsjednik RH Zoran Milanović ponovno se večeras oglasio na Facebooku te uputio teške riječi Miloradu Pupovcu, a malo ranije i političkom analitičaru Žarku Puhovskom.

- Moram se opet javiti, jer sam, premda pljunuti Staljin, za razliku od hdzovsko-udbaške klike, uskraćen za represivno-propagandni aparat. Pupovac pobjegao na Sljeme, jer ne smije na ulicu. Laže i sa Sljemena. Lupeta o nekakvim kotama, umislio da je Koča Popović, da se probija preko Hrčavke i Vrbničkih Koliba na Sutjesci. Nije, kaže, ništa krivotvorio, nego je, eto, screenshot bio malo ‘kljenut’. Pa je, vidi vraga, ispao plod, a ostala ljuska. Čovjeku pripravnom na ovakve laži niti jedna opačina nije strana. Tko laže, taj i krade. Okljaštrio si moju poruku da bi javnost doveo u zabludu, lingvističaru koji si na Filozofski došao iz Komiteta SK, ‘pod račun’ uz trebovani fotokopirni uređaj. Prevario si ljude manirom Franje Varge, ne bi li prikrio svoju sramnu rabotu, a meni podlo napakirao i antedatirao niti izrečenu, niti napisanu ‘prijetnju’ i ‘pritisak’. Školski primjer neuspjelog udbaškog kompromata - napisao je Milanović.

Prije toga komentirao je i izjavu političkog analitičara Žarka Puhovskog koji ga je usporedio sa Staljinom.

- Puhovski me uspoređuje sa Staljinom. Kasno ostvareni profa i ‘filozof’ sravnjuje me s tipom koji je na raspolaganju imao fanatično odan policijsko-represivni aparat i rigidnu komunističku partiju, u jednoj poludivljoj i pretežno zaostaloj državi, u kojoj je najgore nasilje kroz cijelu povijest bilo ‘de rigueur’. U državi s jednim novinama, jednim radiom i bez televizije.

U današnjoj se Hrvatskoj ja, hrvatski Staljin, sam samcat mlatim s udbaško-hadezeovskim polusvijetom i njihovim bezbrojnim platformama. Bez ikakvog ‘aparata’ na mojoj strani. Tek čvrsta ljevica i oko sokolovo. Pet puta dnevno moram reagirati ne bih li razgonio rojeve štetočina, koji neometano i bez ikakvih posljedica - lažu. Većina za novac. Novac vlasti. Vlasti poput one za čiji račun je Puhovski prije pedeset godina huljski otkucavao i pred staljinističkim partijskim sudom zakucavao benigne hrvatske sveučilištarce, svoje vršnjake. To je bio integrirani državno-partijsko-policijski staljinizam a la SR Hrvatska, a razni puhovi i Puhovski njegovi prljavi egzekutori. I profiteri. Puhovski - blažene one oči koje ga nisu ugledale - poručio je Milanović.

U istom statusu osvrnuo se i na izjavu Vladimira Šeksa koji je kazao da je Milanović ima "koktel psihičkih poremećaja".

- A sto se tiče brige te dvojice udbaških drukera (drugi je osječki Superhik) za moje psihičko stanje, mogu im prigodno odgovoriti: Pa kakva je to bolest, Superhiče? Ja sebe ne mogu da vidim sa strane. A nije lijepo, Superhiče, da budem lud, a da to ne znam. Pedeset četiri godine živim normalno, a sad sam odjednom poludio kad sam tebe i tvoje sreo.. - napisao je predsjednik na Facebooku.

U posljednjoj objavi ponovno je kritizirao i HRT.

- Jutel je upravo, u 21:04., u najavi nekog od svojih Davnika, već osam sati nakon moje objave vjerno prenio da ‘je Predsjednik Republike Pupovca optužio za - CENZURU’!!!??? Za krivotvorinu, falsifikat, a ne cenzuru, neizlječivi priležnici i priležnice vlasti. Za cenzuru sam ga prozvao jučer. Prozvao, zato jer nije objavio sve poruke. Tu mi javnost može, ali i ne mora vjerovati da je poruka bilo još. Danas sam pisao o perfidnoj krivotvorini jedne od poruka koje je objavio, što mi jučer nije zapelo za oko. Tek danas. Na ‘cenzuru’ sam samo podsjetio. Jutelovci, što je za vas vijest, nepoštenje od jučer ili lopovluk od danas? - oštar je bio Milanović.

Istaknuo je da nije Pupovca ‘optužio’, nego da je jasno i "grafički" dokazao svoje tvrdnje.

- U strahu od istine, lažljivi gen ima uvijek prednost pri prirodnoj selekciji. Kao uspravan hod u savani. Kao i kraći donji ekstremiteti u hladnijim, borealnim klimatskim zonama. Jesu li ono u laži kratke noge ili je u kraćim nogama laž...? - piše Milanović.