Bačić: Butković ima potporu premijera Plenkovića

Potpredsjednik Vlade i HDZ-a Branko Bačić rekao je u utorak da ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ima potporu premijera te istaknuo da vrh Vlade nikada nije priječio procesuiranje bilo koga vezano uz tragičnu nesreću na Jadrolinijinu brodu "Lastovo". "Moj prijatelj je potpredsjednik vlade, najdugovječniji ministar u vladi i potpredsjednik HDZ-a. Nema potrebu naglašavati da ima potporu premijera Andreja Plenkovića. Oleg Butković je isti onaj prije i poslije ponedjeljka", rekao je Bačić novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a upitan je li pozicija potpredsjednika Vlade i ministra Olega Butkovića i u jednom trenutku bila upitna.

Najavio je i da će se, nakon objave izvješća, na Skupštini Jadrolinije, 11. veljače, zatražiti razrješenje Sopte i ostalih. Kazao je da u HDZ-u nisu pobornici "prijekog suda niti revolucionarnog prava". Smatra kako je, s obzirom na težinu tragedije u kojoj su poginula trojica pomoraca, trebalo imati odgovarajuću dozu odgovornosti te pričekati i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do te tragedije. "Nikoga nismo a priori branili niti smo ikoga a priori osuđivali. Niti smo ičiju odgovornost a priori definirali", rekao je. Smatra kako je to ispravan postupak te je trebalo pričekati i čuti sve činjenice koje su dovele do te tragedije, a nakon toga - nema zaštićenih. Nakon što su objavljena dva neovisna izvješća o teškoj nesreći na Jadrolinijinu brodu "Lastovu" u utorak je predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta poručio da je spreman otići, a iz Vlade je potvrđeno da će biti smijenjena tročlana Uprava Jadrolinije.

Bačić je pozitivno odgovorio na novinarski upit li Butković svoj jučerašnji istup koordinirao s predsjednikom Vlade. "Koliko imam informacije o tome je bilo riječi između premijera i ministra Butkovića. Već ranije je o tome bilo govora", rekao je. Podsjetio je i da je prije oko mjesec i pol dana u javnost izašao nacrt izvješća Agencije za istraživanje nesreća o pomorskoj nesreći broda Lastovo koji je bilo vrlo slično, ali nije bilo potpisano i nje bio utvrđen konačni tekst izvješća.

"Ali, htjeli smo da se donese izviješće kako je to napisano od te Agencije i Uprave za sigurnost plovidbe i tek onda postupati po tom izvješću", kazao je. Izrazio je uvjerenje da će nakon 11. veljače izabrati Upravu Jadrolinije koja će na još višu razinu dići upravljanje nacionalnim brodarom.

Do 11. veljače ćemo imati rješenje za novog ministra poljoprivrede i Upravu Hrvatskih šuma

Upitan o razgovorima s Domovinskim pokretom i njihovim zahtjevom za smjenama u Hrvatskim šumama, Bačić je odgovorio da su svakodnevnim razgovorima i suradnji te da "nema mjesta drami". Istaknuo je da će za novog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić biti 11. veljače izabran "sa najmanje 76 ruku" u Hrvatskom saboru, a do tada će, kaže, s DP-om još sjesti i razgovarati o statusu Uprave Hrvatskih šuma. No, pojasnio je, za sve postoji procedura koja je zakonski predviđena. "Do 11. veljače ćemo imati rješenja za jedno i drugo", poručio je. Bačić je, upitan hoće li im smetati ako predsjednik DP-a Ivan Penava prihvati poziv na inauguraciju predsjednika Republike Zorana Milanovića, odgovorio je kako će DP, kao i svaka druga stranka, sama odlučiti o pojedinom pozivu.

