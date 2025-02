Avion neočekivano sletio na pola puta od New Yorka do Orlanda: Razlog je poprilično bizaran

Let Delta Air Linesa morao je biti preusmjeren dok je bio u zraku iz vrlo neobičnog razloga. Naime, avion koji je putnike prevozio iz New Yorka pa do Orlanda morao je stati u Raleighu u Sjevernoj Karolini, i to zbog ''smrada koji se širio kabinom''.

- Let 2090 1. veljače iz New Yorka - John F. Kennedy (JFK) za Orlando (MCO) skrenuo je u Raleigh (RDU) i sigurno sletio nakon što je u kabini otkriven miris - potvrdila je ovu bizarnu situaciju i zrakoplovna kompanija. ''Ispričavamo se putnicima zbog kašnjenja''.

Iako je avion krenuo u 11.41 sati te je u Orlando trebao sletjeti u 14.30 sati, putnici su morali čekati sve do večernjih sati da njihov drugi avion poleti iz Raleigha. Neki putnici uspjeli su biti smješteni i na ranijim letovima. Zasad nije poznato koji je bio uzrok ovog ''tajanstvenog mirisa''.

Inače, dramatična situacija dogodila se tijekom vikenda i na letu iz Houstona za New York, kada se krilo aviona zapalilo tijekom polijetanja. Posada i putnici leta United Airlinesa evakuirani su iz zrakoplova zbog prijavljenog problema s motorom, a iz zrakoplova su bježali kroz tobogan i stepenice.

