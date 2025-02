VIDEO Kakav veličanstven doček! Pogledajte kako su Rafaei izgledali iz aviona rukometaša

Hrvatski rukometni savez objavio je na svom Instagram profilu snimku iz zrakoplova kojim su reprezentativci stigli iz Osla u Zagreb ovog ponedjeljka. Njih su, naime, ulaskom u hrvatski zračni prostor do zračne luke dr. Franjo Tuđman dopratili borbeni zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Rafalei.

Prizori kojima su rukometaši svjedočili su veličanstvene, što se vidi i na snimkama dok Rafaei svega nekoliko metara lete od Croatia Airlinesa, a njih let mogao se čuti sve do zagrebačkog tla. Inače, let rukometaša bio je ovog ponedjeljka i najpraćeniji na svijetu, s time da ga je netom prije slijetanja pratilo više od 20.000 korisnika.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon protokolarnog dijela dočeka odrađenog u zračnoj luci, hrvatski su rukometaši autobusom krenuli prema Trgu bana Jelačića gdje se njihov dolazak očekuje oko 17 sati. U programu na Trgu sudjelovat će Daleka obala, Prljavo kazalište, Thompson i Zaprešić Boys. Situaciju iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.