Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZBOG KVARA

VIDEO Drama na letu iz Londona: Boeing s 265 ljudi ostao bez motora pa prisilno sletio u Sibir

FILE PHOTO: Airplanes at Paris Charles de Gaulle airport in Roissy-en-France
Foto: CHARLES PLATIAU/REUTERS
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
26.08.2025.
u 12:39

Kako je dodatno objavljeno, Air China će u Nižnjevartovsk poslati zamjenski zrakoplov, koji će tijekom dana preuzeti 250 putnika i 15 članova posade te ih prevesti do Pekinga

Zrakoplov kompanije Air China na letu iz Londona prema Pekingu s 265 osoba na brodu morao je neplanirano sletjeti u Sibir zbog tehničkog problema s motorom, izvijestila je u utorak ruska državna agencija za nadzor zrakoplovstva. Prema podacima Flightradar24, Boeing 777 prizemljen je na aerodromu Nižnjevartovsk u zapadnom Sibiru, prenosi Reuters.

"Tijekom leta iz Londona za Peking posada Boeinga 777-300 tvrtke Air China odlučila je sletjeti na alternativni aerodrom u Rusiji", navela je Rosaviatsia, ruska uprava civilnog zrakoplovstva. "Preliminarni uzrok bio je kvar jednog od motora."

Kako je dodatno objavljeno, Air China će u Nižnjevartovsk poslati zamjenski zrakoplov, koji će tijekom dana preuzeti 250 putnika i 15 članova posade te ih prevesti do Pekinga.
Mehaničar otkriva 5 najpouzdanijih brendova automobila: 'S njima možete prijeći i 500 tisuća kilometara'
Ključne riječi
Sibir avion

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još