VIDEO Drama na letu iz Londona: Boeing s 265 ljudi ostao bez motora pa prisilno sletio u Sibir

Zrakoplov kompanije Air China na letu iz Londona prema Pekingu s 265 osoba na brodu morao je neplanirano sletjeti u Sibir zbog tehničkog problema s motorom, izvijestila je u utorak ruska državna agencija za nadzor zrakoplovstva. Prema podacima Flightradar24, Boeing 777 prizemljen je na aerodromu Nižnjevartovsk u zapadnom Sibiru, prenosi Reuters.

"Tijekom leta iz Londona za Peking posada Boeinga 777-300 tvrtke Air China odlučila je sletjeti na alternativni aerodrom u Rusiji", navela je Rosaviatsia, ruska uprava civilnog zrakoplovstva. "Preliminarni uzrok bio je kvar jednog od motora."

🇬🇧🇨🇳🇷🇺 A Boeing airplane flying the London — Beijing route made an emergency landing in Nizhnevartovsk.



“The Air China flight from Beijing to London decided to land at a reserve airfield in Russia due to a malfunction of one of the engines” — Rosaviatsia, Russians aviation… pic.twitter.com/xjBc6a2llT — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 26, 2025

Kako je dodatno objavljeno, Air China će u Nižnjevartovsk poslati zamjenski zrakoplov, koji će tijekom dana preuzeti 250 putnika i 15 članova posade te ih prevesti do Pekinga.