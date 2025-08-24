Naši Portali
BIO PRETEŽAK ZA POLIJETANJE

Neobična scena u susjedstvu: 20 putnika izbačeno iz aviona. Razlog će vas iznenaditi

FILE PHOTO: A British Airways aircraft parks next to an EasyJet plane at Cointrin airport in Geneva
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 09:51

British Airways ispričao se zbog neugodnosti, naglasivši kako ekstremne temperature utječu na tlak zraka i kapacitet zrakoplova pri polijetanju, posebice na manjim pistama

Dvadesetak putnika British Airwaysa moralo je 11. kolovoza izaći iz zrakoplova u zračnoj luci Amerigo Vespucci u Firenci jer je avion bio pretežak za polijetanje, piše britanski Mirror. Razlog je ekstremna vrućina koja je tog dana u Italiji dosezala 35 °C, zbog čega je zrak bio rjeđi pa je za dostizanje visine leta trebalo više goriva. Dodatna težina goriva smanjila je broj putnika koji se mogao ukrcati.

Let Embraer ERJ-190 trebao je poletjeti za London City, ali problem je dodatno otežala i kratka pista aerodroma, upola kraća od one u londonskom Gatwicku. Jedna putnica opisala je za britanske medije da im je pilot objasnio kako je zbog vrućine nužno smanjiti opterećenje, te da je najavljeno iskrcavanje 36 ljudi, no na kraju ih je avion napustilo oko 20.

British Airways ispričao se zbog neugodnosti, naglasivši kako ekstremne temperature utječu na tlak zraka i kapacitet zrakoplova pri polijetanju, posebice na manjim pistama. “Naše ekipe radile su na tome da putnici što prije stignu do svojih odredišta”, priopćila je kompanija.
DS
desničari se boje žena
10:41 24.08.2025.

Klimatske utječu na komoditet avionskih putnika? Ima Boga 😂

