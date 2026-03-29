PREKINUTA UTRKA

Automobil izletio na utrci u Zadru i zaletio se u ljude, četiri osobe ozlijeđene

Zadar: Održana je šesta po redu “Nagrada grada Zadra”
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
29.03.2026.
u 17:10

"Interventne službe su odradile sve što je potrebno, taj dio je odrađen besprijekorno“, dodao je Ban

Ozlijeđeno je četvero osoba nakon izlijetanja jednog od natjecatelja Velike Nagrade Zadra, prenosi HRT. Kako neslužbeno doznaju među ozlijeđenima je i osmomjesečna beba. Utrka, koja se održavala na sjevernom parkirališta Športskog centra Višnjik, je prekinuta. "„Imali smo jedan incident, izlijetanje jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta gdje se odvijalo natjecanje u kojem je, nažalost, ozlijeđeno četvero ljudi“, rekao je Goran Ban, predsjednik kluba AK RTZ koji je organizirao utrku. 

"Interventne službe su odradile sve što je potrebno, taj dio je odrađen besprijekorno“, dodao je Ban. Istaknuo je da se čekaju službene informacije o ozlijeđenima. "Riječ je o četvero osoba i dva automobila… automobil natjecatelja probio je zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil našeg sponzora“, objasnio je Ban okolnosti nesreće. 

Komentara 4

Pogledaj Sve
PU
puran
17:35 29.03.2026.

Onog koji je pustio roditelja i bebača starog 8 mjeseci u prdekanu, na 5 god. a oca na 10 god.

FR
franjo
17:33 29.03.2026.

Organizacija i zaštita je kao i uvijek na najvišem nivou . Malo morgen.

SE
Serđo23
17:27 29.03.2026.

Kazniti organizatora jer je dozvolio publiku na istom nivou jurećih automobila !??Pa šta su oni mislili ?

