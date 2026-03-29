DRAMA KOD POREČA

Ribarski brod nestao 'u sekundi', ribare spasili u posljednji čas

Foto: Radio Centar-Poreč
Laura Puklin
29.03.2026.
u 15:37

Nakon što je brod potonuo, trojica ribara ostala su na otvorenom moru

Ribarski brod potonuo je nekoliko milja od obale kod Poreča. Trojica članova posade uspjela su se spasiti u zadnji trenutak. Iz Radio centra Poreč su rekli kako je, prema dostupnim informacijama, brod potonuo oko osam milja od obale i to jako brzo. Usprkos tome, posada je uspjela na vrijeme poslati poziv u pomoć i otkriti svoju točnu lokaciju. 

Nakon što je brod potonuo, trojica ribara ostala su na otvorenom moru. Spas su pronašli u splavu za spašavanje, na kojoj su čekali dolazak pomoći. Do njih su prvi stigli članovi posade kočarice 'Alba'. Ona je u tom trenutku bila u blizini i najbrže je odreagirala. Ribari su izvučeni iz mora morki i pothlađeni, no najbitnije je da nije bilo ozlijeđenih. 
