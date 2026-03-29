Dio stanovnika Žumberka već četiri dana bez struje

Na dijelu Žumberka stanovnici su već četvrti dan bez električne energije, a situacija postaje sve teža. Na problem su upozorili i građani u jednoj Facebook grupi, gdje su se požalili da bez struje nije samo jedno mjesto, već više mjesta diljem Žumberka. U objavama navode kako kvar traje već danima te da situacija postaje sve ozbiljnija. Spominje se kako struje nema u Rudama, Pribićkim, Stakićima, Pećnu i mnogim drugim zaseocima. "Četvrti dan bez struje jadni i napaćeni Žumberak i tih par ljudi koji u njemu žive, nebriga vladajućih se vidi upravo u ovakvim situacijama", stoji u jednom od komentara.

Poslali smo upit HEP-u o situaciji na terenu i trajanju kvara, a odgovor ćemo objaviti čim ga zaprimimo.