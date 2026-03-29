Mahanje pištoljima i masovne tučnjave na lokalnim izborima u Srbiji: 'Ovo što se događa nema veze s demokracijom'

Napadi na novinare, razbijene glave, mahanje pištoljima, masovne tučnjave, marširanje pripadnika zloglasnih Crvenih beretki, naoružani batinaši, zastrašivanje i prijetnje, prebijanje građana, dovođenje birača u skupinama, zabilježena brojna kršenja procedura – jednom riječju, kaos. Promatrači nevladine organizacije CRTA, koji prate izbore, izvijestili su o brojnim nepravilnostima i sumnjivim radnjama na terenu.

Ovo bi bio kratak opis lokalnih izbora u Srbiji, koji su sve samo ne obični lokalni izbori, održani u deset gradova i općina, na kojima ukupno 247.985 građana ima pravo glasa. Riječ je o izborima u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.

Nositelj svih lista vladajuće Srpske napredne stranke je Aleksandar Vučić, iako se on formalno ne natječe za mjesto gradskog ili općinskog vijećnika. Vladajućima su se svojim listama suprotstavili studenti i opozicija. Velika izlaznost, brojni napadi na protivnike vlasti i evidentirane nepravilnosti bit će jedna od glavnih odlika ovih izbora, za koje bi se teško moglo reći da su regularni ili da predstavljaju „festival demokracije”. Prije bi se moglo reći da su deset različitih mjesta postala krvava bojišta.

Radomir Lazović, kopredsjednik oporbenog „Zeleno-levog fronta“, koji sudjeluje na ovim izborima, za Večernji list odvratnim naziva sve što je režirala vlast. „Jako je teško govoriti o rezultatima kada vas po ulici jure naoružani i maskirani batinaši. Jedna atmosfera Divljeg zapada, u kojoj je režim angažirao veliki broj osoba sumnjive pozadine, ljudi koji su napadali građane, obračunavali se s biračima, prebijali nekoliko promatrača, a napadnuti su i novinari. Riječ je o zaista odvratnoj atmosferi koju bismo voljeli ne vidjeti u Srbiji. Ipak, ne mogu reći da sam iznenađen, jer smo upravo na ovakvo ponašanje i upozoravali“, naglašava Lazović.

Lokalne izbore u Srbiji za Večernji list komentirao je Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik srbijanske vlade i bivši zastupnik u Skupštini Srbije. „Ovo što se događa nema veze s demokracijom niti sa zdravim razumom”, rezolutan je Korać.

„Vučić je vodio kampanju kao da su u pitanju parlamentarni ili predsjednički izbori. To znači da su ministri neprestano dolazili u sva ta mjesta, nudili novac, automobile, asfaltiranje i radna mjesta. To je nenormalno. On je, po mom mišljenju, paranoičan i ne može drugačije postupati. Čak mislim da na njega na neki način utječu i izbori u Mađarskoj. Vrlo je blizak s Orbanom i u panici je da bi mogao izgubiti barem jednu općinu. Rezultate sada ne mogu predvidjeti. Ne vjerujem da će oni biti osobito povoljni za opoziciju, ali ono što on radi s batinašima traje stalno. Ljudi se pojavljuju u kapuljačama, s bejzbol palicama i letvama. Takvo nešto ne postoji nigdje u Europi, čak ni u Moldaviji. Znaš kako kažu, kad uđeš u krivi vlak, svaka stanica je pogrešna. Tako je i s ovim sustavom. Sve je u neredu i nema šanse da išta funkcionira normalno“, ističe Korać.

Bivši predsjednik Srbije, Boris Tadić, optužio je Aleksandra Vučića da je u deset gradova u kojima se održavaju lokalni izbori „poslao horde zla – batinaše i okorjele kriminalce, svoje ključne saveznike”.

„Ovo isto radili su Musolinijevi fašisti. Stoga je u osnovi današnjeg naprednjačkog režima, baš kao i kod fašista, isključivo brutalno nasilje kao ideologija, a iz takve ideologije može proizaći samo zlo i propast Srbije”, napisao je Tadić na društvenoj mreži Iks.

Ovi izbori su dosad najveći test za režim Aleksandra Vučića nakon pobune u Srbiji koja je izbila nakon tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Ako je spreman raditi sve što je radio oko lokalnih izbora, postavlja se pitanje što će tek biti kada na red dođu najvažniji izbori – parlamentarni