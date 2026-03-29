Rješenje za porez na vikendicu za 2025. može kasniti i šest godina

Bez obzira na to što Porezna uprava muku muči s naplatom poreza na nekretnine za prošlu godinu, teku važni zakonski rokovi za oporezivanje praznih nekretnina u ovoj godini. Vlasnici kod kojih je u proteklih godinu dana došlo do "bitnih promjena" dužni su o tome obavijestiti nadležne državne službe do kraja ožujka, a najčešće je to Porezna uprava, koja naplaćuje porez za 386 općina i gradova koji raspolažu s oko 1,3 milijuna nekretnina. Za to je pripremljen i jedinstveni obrazac koji se može pronaći na stranicama Porezne uprave. Visina poreza kreće se od 60 centi do osam eura po kvadratu. Prva godina primjene pokazala je da je od 1,3 milijuna nekretnina koje su bile pod lupom poreznika njih oko 280 tisuća oporezivo, uz mnoge repove koji se vuku iza izdanih rješenja.