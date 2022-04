Automehaničar pronašao umjetnička djela vrijedne milijune u smeću štale: 'Zaljubio sam se u njih'

Slike i umjetnička djela vrijedni milijune dolara pronađene su u kontejneru za smeće napuštene štale u Connecticutu. Automehaničar Jare Whipple izvukao je iz smeća umjetnička djela američkog slikara Francesa Hinesa koji je preminuo 2016. godine u 96. godini života.

Pokazalo se da je Hines koristio štalu kao skladište za svoja djela, a on se tijekom života proslavio kao apstraktni ekspresionist sa svojim "zamotanim" umjetničkim djelima. Hines je 'zamotao' više od 10 zgrada u New Yorku, uključujući Washington Square Arch, aerodrom JFK i autobusni terminal lučkih vlasti, izjavio je povjesničar umjetnosti Peter Hastings Falk, piše The Guardian.

Više od stotinu umjetničkih djela koje je Whipple izvukao iz smeća uključuju slike, skulpture i crteže. Hasting Falk smatra da bi se 'zamotane' slike mogle prodati za 22 000 dolara po komadu, a crtež po oko 4500 dolara.

Whipple je istražio Hinesov rad i kontaktirao njegovu obitelj koja mu je dopustila da zadrži Hinesova djela i proda ih.

- Izvukao sam ih iz smeća i zaljubio se u njih. Povezao sam se s njima. Moj cilj je dovesti Hinesa u povijesne knjige - kazao je Whipple.

Whipple je prošle godine pokazao neke od djela u galeriji u Waterburyju, a nedavno je odlučio prodati dio umjetnina.

VIDEO: Finska se sprema za povijesno pristupanje NATO-u: 'Svijet se mijenja'