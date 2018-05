Autocesti za Rijeku novi asfalt, neki dijelovi stari su 45 godina

Tvrtka Autocesta Rijeka - Zagreb ove godine će u izvanredno održavanje uložiti 68 milijuna kuna, dvostruko više nego lani. U toj tvrtki kažu da je dionica Zagreb - Karlovac stara više od 45 godina, a zimska dionica u Gorskom kotaru u smjeru Rijeke više od 20 godina, pa će se na tim dionicama morati potpuno sanirati kolnik odnosno zamijeniti asfaltni sloj.

Kolone i usporen promet

Tako je u tijeku zamjena asfaltnog sloja na 10,1 kilometar dionice Zagreb - Karlovac u smjeru Karlovca te na 5,5 kilometara u smjeru Zagreba. Ukupno će se sanirati 66.500 četvornih metara površine, što je 10 posto površine voznih trakova te dionice. Lani je, kažu u ARZ-u, sanirano sedam posto autoceste između Zagreba i Karlovca. Trenutačno se sanira i kolnička konstrukcija na dionici Vrbovsko - Oštrovica, i to na 5,1 kilometar pune širine kolnika, te kolnik na čvoru Bosiljevo 2 u dužini 1,5 kilometara. Svi bi ti radovi trebali biti završeni do početka turističke sezone, osim radova na kolniku čvora Bosiljevo 2 u smjeru Rijeke koji bi trebali biti gotovi na jesen. U ARZ-u napominju da je zbog radova moguće stvaranje manjih kolona na dan povratka s produljenog vikenda za Tijelovo i u nedjelju 3. lipnja, i to u zonama radova u Gorskom kotaru.

Novi predsjednik uprave ARZ-a Miro Škrgatić kaže da je vrijeme za radove na kolniku ograničeno između kraja zimske službe sredinom ožujka i početkom travnja (kada su temperature povoljne za izvedbu asfaltnih slojeva) i završava sredinom lipnja. ARZ će, kaže, i idućih godina pojačano ulagati u izvanredno održavanje autocesta, i to između 65 i 70 milijuna kuna godišnje.

Najopterećenija dionica

Dionica Zagreb - Karlovac je najstarija i najopterećenija, pogotovo ljeti kad je prosječni dnevni promet na toj dionici veći od 60.000 vozila, a vikendom premašuje i 75.000 vozila dnevno.

Stoga bi treći trak na toj dionici bio rješenje za rasterećenje prometa.

U ARZ-u kažu da bi studija izvodljivosti za taj projekt trebala biti gotova do kraja ove godine, a ako se pokaže da bi se trebalo ići u gradnju trećeg traka, uz vrijeme potrebno za projektiranje i pripremu projekta, ti bi radovi mogli početi 2021. godine.