Austrijski Paket olakšica: Novi porezni razredi i više novaca u novčanicima poreznih obveznika

Austrijski savezni kancelar Karl Nehammer, potpomognut ministrima financija Magnusom Brunnerom i socijalne skrbi Johannesom Rauchom danas je na konferenciji za medije u Beču predstavili novi Vladin Paket poreznih olakšica “težak” 1,2 milijarde eura iz “posljednje trećine” tzv. hladne progresije (progresivna porezna stopa - što više zarađuješ, plaćaš više poreza), koja je ukinuta početkom ove.

“Danas je dobar dan za porezne obveznike u Austriji”, rekao je Nehammer dodavši : “1,2 milijardi eura ide direktno u njihove ruke”. A to prema kancelarovim riječima znači “više novaca u novčanicima ne samo jednom, nego cijele godine”. I to zahvaljujući, kako je Nehammer naglasio prošlogodišnjoj Vladinoj odluci prema kojoj je s 1. siječnjem 2023. godine ukinuta hladna progresija koja je bila “žderač plaća”. Naime, ukidanje hladne progresije donijelo je građanima više neta u novčanicima od njihovih ukupnih bruto primanja. Međutim, s obzirom na galopirajuću i još uvijek visoku inflaciju (7,5 posto u kolovozi) u Austriji, mnogi građani tu olakšicu su slabo ili je uopće nisu osjetili.

Nehammer je rekao kako će Paket Vladinih mjera rasterećenja poreznih obveznika stupiti na snagu početkom 2024. godine. Dodao je da je Vlada pri podjeli zadnje trećine hladne progresije od 1,2 milijardi eura izabrala “uravnotežen srednji put”, koristan svim onim Austrijancima koji “marljivo rade”. Uz opasku kako od učinka njihovog rada živi i solidarna, socijalna država.

Nehammer je rekao kako se kod Paketa mjera radi o rasterećenju poreznih obveznika u tri, za Vladu prioritetna područja: rasterećenju dohotka i mirovina s fokusom na niska i srednja primanja, borbi protiv manjka radne snage i stvaranju pozitivnih poticaja za rad, između ostalog i povećavanjem atrakcije prekovremenog rada, te rasterećenju djece i obitelji, kao i borbi protiv dječjeg siromaštva. Napomenuo je da će socijalne i ostale naknade u potpunosti biti vrednovane od 1. siječnja 2024. godine.

Jedna od izuzetno važnih mjera rasterećenja koje uvodi austrijska Vlada su novi porezni razredi.

“Najveći dio novca, 800.000 eura koristit će se za rasterećenje četiri najniža porezna razreda”, rekao je Nehammer. Tarifni limiti se postupno podižu, što znači i ulazak u višu poreznu skupinu. Prvi tarifni stupanj za ukupno 9,6 posto,drugi za 8,8 posto, treći za daljnjih 7,6 posto i četvrti za ukupno 7,3 posto. Ubuduće će neoporezivi dio dohotka biti do 12.816 eura. Dohodak od 12.816 do 20.818 eura oporezivat će se s 20 posto, a od 20.818 do 34.513 eura s 30 posto. Oni s dohotkom do 66.612 eura morat će platiti 40 posto poreza, a oni do 99.266 eura 48 posto. Sve iznad tog iznosa bit će oporezivo s 50 posto.

Odlučeno je i to da se iznosi odbitaka koji podliježu automatskom usklađivanju s inflacijom u opsegu od dvije trećine trebaju se uskladiti 100 posto (za daljnjih 3,3 postotna boda) sa stopom inflacije (olakšice za samohrane osobe, samohrane roditelje, uzdržavane osobe, odbitak poreza za prijevoz i dodatak na odbitak poreza na prijevoz, odbitak poreza za umirovljenike, povrat porezne olakšice za samohranog primatelja i roditelja, kao i povrat SV i bonusa za SV).

Osim toga prekovremeni rad se nastoji učiniti privlačnijim proširenjem poreznih poticaja.

“Ako radite više, dobiti će te više”, rekao je Nehammer. Naime, kako bi se dodatni prekovremeni rad porezno priznao, mjesečna će se naknada za prekovremene sate trajno povećati s 86 na 120 eura. Za ograničeno razdoblje od dvije godine, dakle za 2024. i 2025. mjesečna naknada za 18 sati prekovremenog rada trebala bi iznositi 200 eura mjesečno, rečeno je na medijskoj konferenciji.

Uredba o radu od kuće, uvedena za vrijeme pandemije koronavirusa 2021. godine produljuje se na neodređeno vrijeme. Proširuju se i porezni poticaji za naknadu za rad na “prljavim” radnim mjestima te rad u teškim i opasnim uvjetima kao i naknada za rad nedjeljom, državnim praznicima i noćni rad. Mjesečna naknada po tim osnovama povećat će se na 400 eura.

Kako je rekao ministar socijalne skrbi Rauch Paket mjera raspoređivanja posljednje trećine hladne progresije s ciljem rasterećenja poreznih obveznika ima “snažnu socijalnu komponentu”. Njime se, prema ministrovim riječima ublažuju troškovi poskupljenja energenata, stanarina, hrane, goriva itd. “1,2 milijarde koje će sada biti utrošene na strukturne mjere su socijalna trećina ukidanja hladne progresije”, ustvrdio je Rauch. Ministar socijalne skrbi je naglasio da obiteljima s niskim primanjima posebno pogoduje to da se naknada za dječji doplatak povećava s 550 na 700 eura.

“Sve to ojačat će društvenu ravnotežu u našoj zemlji, povjerenje u politiku i našu budućnost”, poručio je Rauch.

Na novinarski upit bolje rečeno konstataciju da nedostatak navedenih poreznih prihoda sigurno “nije ugodan” za ministra financija odgovor je glasio: “Ali obećava”,. jer “nekoliko narednih godina neće biti paketa štednje”.

Visoki austrijski “politički trojac” Nehammer-Brunner-Rauch je uvjeren da je Vladin Paket mjera uravnotežen i da u isto vrijeme ne samo rasterećuje one financijski najugroženije nego i nagrađuje one marljive koji žele raditi.

