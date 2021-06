Austrijski kancelar Sebastian Kurz cijepio se AstraZenecom: 'Sretan sam, kao i mnogi drugi'

Gotovo svi domaći mediji u Austriji u subotu su izvijestili da nakon što su protiv koronavirusa već cijepljeni ostali članovi vlade, jučer navečer u Saveznom kancelarstvu u Beču cijepljen je austrijski kancelar Sebastian Kurz. Kako se ističe Kurz je cijepljen prvom dozom cjepiva AstraZeneca.

„Sretan sam zbog cijepljenja kao i mnogi drugi, jer je ono ključ u smjeru normalnosti“, istakao je Kurz u svom današnjem izvješću. Pozvao je sve Austrijance da i oni iskoriste ponuđenu mogućnost i cijepe se. U izvješću se također napominje kako je u Austriji već cijepljeno dvije trećine austrijskih građana koji su to željeli.

Dodaje se kako su u zimi prioritet imale starije i rizične skupine osoba, te da je u međuvremenu došao red i mlade, te tako i na 34-godišnjeg austrijskog kancelara.

Na Kurzovom službenom profilu objavljen je video cijepljenja, u kojem Kurz poziva i ostale Austrijance na cijepljenje i poručuje: „Cijepljenje je najbolja zaštita protiv virusa, a što se više ljudi cijepi, brže ćemo savladati pandemiju“.

Austrijski je kancelar već prije nekoliko mjeseci rekao da će se cijepiti odmah čim na njega dođe red i to cjepivom AstraZeneca. I to unatoč tome što je navedeno cjepivo uzbunilo znanstveno-medicinske duhove širom Europe i svijeta nakon što su sve glasnije postale sumnje, a u nekim zemljama i dokazi, u stvaranje krvnih ugrušaka, pa su neke osobe cijepljene AstraZenecom i preminule, kao primjerice u Austriji. Nakon toga neke su zemlje obustavile cijepljenje AstraZenecom. Austrija je objavila da neće više cijepiti AstraZencom nakon što sve osobe koje su već dobile prvu dozu cjepiva prime i drugu dozu. A to će biti u ljeto.