Cijena nekoć sirotinjske namirnice ovog je ljeta eksplodirala. Kilogram košta više od kilograma mesa

Cijene mahuna ove godine u nekim gradovima doseže i rekordnih 10 eura. Proizvođači se pravdaju kako su se borili s visokim temperaturama i rastućim troškovima pa je zato i cijena takva. - Puter mahuna konkretno je osam eura, ima ovih po šest, sve ovisi o kvaliteti. Povrće je bilo prežedno, potrošilo se vode. Mene košta i kilovat struje, ako je iz bunara. Ako je iz vodovoda, kubik vode - govori prodavač Drago iz Zagreba.

Kod prodavačice Branke cijena je pet eura. - Vele da je puno, nije puno jer se zalijeva dan i noć da bi se nešto uzgojilo, ako se može uzgojiti radi velike vrućine - objašnjava ona za Dnevnik NoveTV.

Još 2022. godine kilogram mahuna bio je 3,97 eura. Godinu kasnije cijena se popela na 4,40 eura da bi prošle godine taj iznos bio 5 eura. Prema podacima ministarstva poljoprivrede prošlog se tjedna u Splitu kilogram prodavao po 10 eura dok je taj iznos u Dubrovniku i Zagrebu bio 8 eura. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine mahune su skuplje 40 posto.