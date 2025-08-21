Naši Portali
NOVČANICI SVE TANJI

Cijena nekoć sirotinjske namirnice ovog je ljeta eksplodirala. Kilogram košta više od kilograma mesa

Zagreb: Tržnica Dolac
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
21.08.2025.
u 07:46

Još 2022. godine kilogram mahuna bio je 3,97 eura. Godinu kasnije cijena se popela na 4,40 eura da bi prošle godine taj iznos bio 5 eura.

Cijene mahuna ove godine u nekim gradovima doseže i rekordnih 10 eura. Proizvođači se pravdaju kako su se borili s visokim temperaturama i rastućim troškovima pa je zato i cijena takva. - Puter mahuna konkretno je osam eura, ima ovih po šest, sve ovisi o kvaliteti. Povrće je bilo prežedno, potrošilo se vode. Mene košta i kilovat struje, ako je iz bunara. Ako je iz vodovoda, kubik vode - govori prodavač Drago iz Zagreba.

Kod prodavačice Branke cijena je pet eura. - Vele da je puno, nije puno jer se zalijeva dan i noć da bi se nešto uzgojilo, ako se može uzgojiti radi velike vrućine - objašnjava ona za Dnevnik NoveTV.

Još 2022. godine kilogram mahuna bio je 3,97 eura. Godinu kasnije cijena se popela na 4,40 eura da bi prošle godine taj iznos bio 5 eura. Prema podacima ministarstva poljoprivrede prošlog se tjedna u Splitu kilogram prodavao po 10 eura dok je taj iznos u Dubrovniku i Zagrebu bio 8 eura. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine mahune su skuplje 40 posto.

mahune

Avatar Aurel
Aurel
08:50 21.08.2025.

zato se ja već godinama strogo držim parole: NE KUPUJMO RVACKO!!! apsolutno SVE što proizvede rvacki seljak košta kao da je to radio nuklearni fizičar. jagode... trešnje... lubenice... grah... jabuke.. SVE je barem DVOSTRUKO skuplje od šapanjolskog, grčkog, turskog, makedonskog.......

LA
larala
08:45 21.08.2025.

"Cijene neće rasti nakon ulaska u EU" rekli su naši političari. Niti je godina bila prevruća, niti je mahune trebalo zalijevati više nego prijašnjih godina, ali naivan puk i dalje će radije vjerovati u laži, nego reći dosta.

