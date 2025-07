Austrijancima koji idu u Hrvatsku stiglo upozorenje: Istaknute dvije stvari na koje treba posebno paziti

Austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova u Beču izdalo je jučer upozorenja za austrijske građane koji putuju na odmor u Hrvatsku. Uz poruku da prije i za vrijeme izbivanja iz zemlje prate aktualna upozorenja, savjete i preporuke MVP-a. Hrvatska se i dalje smatra sigurnom putničkom destinacijom, ali zbog sve toplijih ljeta i nedostatka oborina, jedna posebna opasnost se povećava: “Šumski požari očekuju se od proljeća do jeseni”, upozorava austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova u svojim aktualnom priopćenju. Kako se navodi, zbog toga turisti moraju očekivati ograničenja - posebno poremećaje u prometu, kao i eventualnu evakuaciju.

Nadležni austrijski organi vlasti navode kako se “posjetitelji ugroženih šumskih područja trebaju ponašati u skladu s time i strogo slijediti upute lokalnih vlasti”, na području gdje se nalaze. Uz opasku, kako se informacije o opasnosti od šumskih požara mogu dobiti i putem Europskog informacijskog sustava o šumskim požarima (EFFIS).

Uz navedeno upozorenje o opasnostima od šumskih požara u Hrvatskoj, austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je i posebno upozorenje i preporuku za nadolazeći vikend od 4. do 7. srpnja. Riječ je o mega koncertu Marka Perkovića Thompsona u subotu u Zagrebu, najvećem dosad u hrvatskoj povijesti, na kojem se očekuje oko 500.000 posjetitelja iz zemlje i inozemstva, navode Austrijanci. Austriji MVP poziva austrijske građane da “izbjegavaju velika okupljanja ljudi i slijede upute sigurnosnih vlasti”.

Osim toga MVP također navodi da hrvatsko Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica upozoravaju na izuzetno gust promet u gradu Zagrebu i okolici tijekom ovih dana. Stoga se turistima koji planiraju ući ili izaći iz Hrvatske u tom razdoblju savjetuje da izbjegavaju putovanje kroz Zagreb zbog očekivanih gužvi i mogućih prometnih kašnjenja.

Osim toga, ovaj je vikend prvi, veći turistički vrhunac u srpnju, jer će kolone automobila iz cijele Europe krenuti prema Jadranskom moru. Sukladno tome Hrvatski autoklub (HAK) objavio je alternativne rute putovanja do hrvatskih odredišta, za navedene datume od 4. do 7. srpnja. Austrijski mediji, među njima i dnevni list “Heute” objavljuju za turiste iz Austrije detaljno razrađene navedene alternativne rute do Jadrana. Također se navode i preporučene rute povratka s Jadrana natrag u Austriju i šire.

Austrijski mediji ističu kako i ove godine brojni turisti iz Austrije kreću put samo nekoliko sati udaljene Hrvatske i hrvatskog Jadrana gdje ih čekaju prekrasne plaže i kristalno čisto more. Međutim, zbog velikih vrućina i visokih temperatura zraka, i iznad 40 stupnjeva Celzija širom Europe, ovoga ljeta ljudima prijete nove opasnosti. I zato oprez!