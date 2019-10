Artur Mas: Podrška za neovisnost nedovoljna je, a Španjolsku smo podcijenili

Barcelona i Katalonija zbrajaju uhićene, ozlijeđene i materijalnu štetu u pauzi nakon intenzivnih prosvjeda koji su potresali tu regiju od ponedjeljka kada je donesena presuda španjolskog suda. Čak su 182 ozlijeđena, a 83 privedena samo u neredima u petak, a riječ ‘pauza’ koristimo jer se regija priprema za nove prosvjede. Radikalni pokret Arran, koji mahom čine mladi Katalonci, pozvao je na novi krug prosvjeda u središtu Barcelone, što bi označilo nastavak kaosa u kojem se katalonski glavni grad našao proteklog tjedna.

Barcelona kao megafon

Ukupno je od ponedjeljka u Kataloniji više od 500 ozlijeđenih, a to je brojka koja je vrijedila prije nereda u petak, uz 128 uhićenja.

– To se ne smije nastaviti, Barcelona to ne zaslužuje, svaku vrstu nasilja osuđujem, izjavila je Ada Colau, gradonačelnica Barcelone. Situacija ima i teške gospodarske posljedice, na Kataloniju otpada petina španjolskog gospodarstva, a kao znak solidarnosti s osuđenicima sindikati su proglasili opći štrajk.

– Ovim smo demonstracijama paralizirali jedan golemi grad, Barcelonu koristimo kao megafon. Sve je to reakcija na nepravdu – iznio je svoje mišljenje za agenciju AFP jedan od prosvjednika. Zanimljivo je mišljenje umirovljenog odvjetnika Jaumea Enricha, presuda je bila previše i izazvala je slom.

– Madrid stavlja cjelovitost Španjolske iznad svega, pa i osnovnih građanskih prava – smatra Enrich. S britanskim je Observerom razgovarao nekadašnji katalonski predsjednik Artur Mas, koji je nadzirao prvi referendum 2014. godine. Po njegovu mišljenju, zahtjev za neovisnošću stigao je prebrzo i otišao predaleko. Osudivši nasilje, također je optužio i španjolski sud za igranje politikom, a državu Španjolsku za divljački odgovor na zahtjev za neovisnošću.

– Odluka da se donese presuda za pobunu katastrofalna je. Riječ je o političkoj presudi koju su donijeli ljudi koji nisu političari. Oni su suci, a kada se suci počnu ponašati kao političari, onda to obično završava jako loše – rekao je Mas. Unatoč nasilju, bivši katalonski predsjednik skinuo je kapu prosvjednicima koji su se uspjeli mobilizirati u polumilijunskom broju shvativši da se moraju oduprijeti presudi i njezinim posljedicama.

Za neovisnost je još trebalo raditi

Artur Mas političar je koji je vodio Kataloniju između 2010. i 2016. godine, što je dovelo do sporenja s Madridom, pogotovo nakon simboličnog i neobvezujućeg referenduma prije pet godina. No, danas priznaje kako je bilo pogrešaka. Sadašnja je kriza počela kada je njegov nasljednik Carles Puidgemont jednostrano proglasio referendum o neovisnosti u lipnju 2017. godine prkoseći španjolskoj vladi, sudovima i ustavu, a to je rezultiralo proglašenjem neovisnosti.

– Po mojem mišljenju, pokret neovisnosti učinio je tri pogreške. Prva je da je previše požurio postavivši prekratke rokove s pretjeranim ciljevima. Druga je da nije postignuto unutarnje jedinstvo, prečesto je toga manjkalo, što je i sada slučaj. A treće je podcjenjivanje snage španjolske države. Mislili smo da će u 21. stoljeću članica EU postupiti civiliziranije i demokratičnije. A vidjeli smo isto postupanje kao prije nekoliko desetljeća – rekao je Mas ističući kako je trebalo učiniti više da se dobije veća podrška za neovisnost, koja nikada nije prelazila 48,7 posto. No, nakon svega što se dogodilo za njega je jedino rješenje novi referendum koji će dati konačan odgovor na pitanje želi li većina Katalonaca neovisnost ili ne. I sam osuđen zbog neposluha, zbog čega mu je zabranjeno baviti se politikom na dvije godine, zgrožen je presudom devetorici kolega, za koje je mislio da će biti kažnjeni samo novčano. Ipak, nakon ovih događaja ne isključuje svoj povratak u politiku.