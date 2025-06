Artuković Kunšt neće biti predsjednica Vrhovnog suda

Vladajuća većina u Saboru neće podržati imenovanje Sandre Artuković Kunšt za predsjednicu Vrhovnog suda, odlučeno je danas jednoglasno na koalicijskom sastanku. - Jednoglasna odluka parlamentarne većine je da nećemo podržati kandidatkinju za koju je predsjednik države iskazao da će predložiti Saboru. Predsjednik države je osoba koja predlaže, međutim, Hrvatski sabor je u konačnici taj koji izabire predsjednicu ili predsjednika Vrhovnog suda, nakon procedure koja je jasno propisana zakonom- rekao je ministar pravosuđa Habijan. Ovakva odluka vladajućih nije iznenađenje, budući da je većina u saborskom Odboru za pravosuđe prošlog tjedna dala negativno mišljenje na kandidaturu Artuković Kunšt, baš kao što je ranije učinila i Opća sjednica Vrhovnog suda. Milanović je, međutim, usprkos "odbijenici" saborskog odbora, na kraju i službeno najavio kako će Saboru predložiti da na čelo Vrhovnog suda imenuje Sandru Artuković Kunšt što se, sada je očito, neće dogoditi.

Na koalicijskom sastanku danas se baš nitko nije zauzeo za njezino imenovanje, a među šefovima stranaka većine nakon sastanka se moglo čuti kako Artuković Kunšt nije "klasa" kakva je bio preminuli Radovan Dobronić pa nitko i ne očekuje da će trpjeti previše kritike zbog odbijanja Milanovićeva prijedloga. Neki su u koaliciji i dojma da Andrej Plenković ne bi bio protiv toga da se s Milanovićem "tihom diplomacijom" pokuša usuglasiti ime za najvišu dužnost u sudbenoj vlasti, iako premijer to, kažu, nije izravno rekao. Bilo kako bilo, Milanović svoju kandidatkinju na čelo Vrhovnog suda ne može progurati bez pristanka Sabora, a većina u Saboru njegovu kandidatkinju neće, baš kao ni preostalih dvoje kandidata koji su se javili na poziv Državnog sudbenog vijeća. Nakon što Sabor i formalno odbije prijedlog imenovanja Sandre Artuković Kunšt, DSV će morati raspisati novi poziv, a hoće li onda Milanović na temelju tog poziva predložiti nekog novog tek treba vidjeti.

Za razliku od situacije iz 2021. godine, kada je odbijanje Sabora da potvrdi Zlatu Đurđević na čelo Vrhovnog suda dovelo do verbalnog rata na relaciji Pantovčak-Banski dvori, Milanović je ovoga puta suzdržan, a iz njegova ureda neslužbeno govore kako su prijedlog Saboru uputili danas ujutro te kako ne žele ništa prejudicirati dok Sabor i službeno ne kaže svoje. Zbog svega ovoga, ponovo se nagađa o zaoštravanju odnosa između Milanovića i Plenkovića, o mogućnosti da se izbor predsjednika Vrhovnog suda veže uz imenovanja veleposlanika, čak i uz dogovor o nasljednicima trojice ustavnih sudaca kojima mandat uskoro istječe, no ministar Habijan poručuje kako se ovi postupci ne mogu gledati kao dio nekog paketa. - Uopće ne bi bilo dobro da spajamo ili da govorimo o nekoj, ne usudim se niti reći riječ, trgovini. Ovo je proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, nakon toga u propisanim rokovima dolazi izbor ostalih članova Ustavnog suda i tako to treba gledati - poručio je Habijan.