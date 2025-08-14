Naši Portali
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Arsen i Gabi, čarobnjaci hrvatske riječi koja je bila - jača od metka

14.08.2025. u 15:45

Kad je u slobodnoj Hrvatskoj konačno progovorila pred televizijskim kamerama kako su joj partizani pred njenim očima oteli oca da bi ga bez objašnjenja pogubili , čak i tri četvrt stoljeća kasnije njezina bol i dalje je bila opipljiva. Pamtim samo sretne dane, kaže refren, da bih našu ljubav spasla. No, neke stvari su prevelike da bi se tek tako zaboravile. A tragedije se zbrajaju.

Srce glazbene dive nije izdržalo - Gabi je otišla svega dva mjeseca nakon sina Matije, deset godina nakon Arsena, tog giganta hrvatske riječi, najvećeg pjesnika među hrvatskim glazbenicima i među ponajvećim uopće. Jedinstvena, neponovljiva glazbena obitelj, koja ostavlja autorsku prazninu koju je nemoguće popuniti ičim drugim - osimupornim njegovanjem njihove glazbene ostavštine.

Tragedija nije nedostajalo. Gabi Novak, dijete Hrvata s Hvara i majke Njemice, rođena 1936., prve godine života provela je u Berlinu, na internetu se lako naleti na navod kako se obitelj iz Berlina sklonila na Hvar pred užasima rata te kako je njezin otac Đuro Novak bez objašnjenja, a kamoli suda, pogubljen pred sam kraj rata.

