Arsen i Gabi, čarobnjaci hrvatske riječi koja je bila - jača od metka

Srce glazbene dive nije izdržalo - Gabi je otišla svega dva mjeseca nakon sina Matije, deset godina nakon Arsena, tog giganta hrvatske riječi, najvećeg pjesnika među hrvatskim glazbenicima i među ponajvećim uopće. Jedinstvena, neponovljiva glazbena obitelj, koja ostavlja autorsku prazninu koju je nemoguće popuniti ičim drugim - osimupornim njegovanjem njihove glazbene ostavštine.



Tragedija nije nedostajalo. Gabi Novak, dijete Hrvata s Hvara i majke Njemice, rođena 1936., prve godine života provela je u Berlinu, na internetu se lako naleti na navod kako se obitelj iz Berlina sklonila na Hvar pred užasima rata te kako je njezin otac Đuro Novak bez objašnjenja, a kamoli suda, pogubljen pred sam kraj rata.