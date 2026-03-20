FOTO Ikona akcije čiji je imidž postao globalni fenomen: Iza legende o nepobjedivom borcu krio se složen život
Američki glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris preminuo je u četvrtak ujutro u 86. godini života na Havajima, nakon što je ranije bilo objavljeno da je prisilno hospitaliziran. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova obitelj.
Odrastao je u skromnim uvjetima, a djetinjstvo mu je obilježio razvod roditelja kada je imao 16 godina. Nakon toga preselio se s majkom i braćom, najprije u Kansas, a potom u Kaliforniju, gdje je započeo put koji će ga kasnije odvesti prema vojsci, borilačkim vještinama i filmskoj karijeri.
Nakon službe u Zračnim snagama Sjedinjenih Američkih Država, izgradio je ime kao vrhunski borac, osvojivši više crnih pojaseva u disciplinama poput karatea, taekwondoa, juda i brazilskog jiu-jitsua. Također je osnovao vlastitu školu borilačkih vještina Chun Kuk Do.
Tijekom 1980-ih bio je jedna od vodećih zvijezda akcijskih filmova, s naslovima poput Delta Force i Missing in Action. Ipak, najveću popularnost stekao je ulogom Cordella “Corda” Walkera u televizijskoj seriji Walker, Texas Ranger, koja se prikazivala od 1993. do 2001. godine.
Norris je bio poznat i po svom “tough guy” imidžu, koji je dodatno populariziran kroz internetski fenomen poznat kao “Chuck Norris facts”, gdje su mu pripisivane nadljudske sposobnosti na humorističan način.
Osim glumačke i sportske karijere, Norris je bio posvećen kršćanin i politički konzervativac. Autor je nekoliko knjiga o kršćanstvu te je aktivno podržavao republikanske političke kandidate i inicijative, uključujući kampanju Mikea Huckabeeja za predsjedničku nominaciju 2008. godine. Pisao je i kolumne za konzervativni portal WorldNetDaily.
Rođen je 1940. godine u Ryanu, u saveznoj državi Oklahoma, kao sin Wilme i Raya Norrisa. Imao je dva mlađa brata, a nakon razvoda roditelja u tinejdžerskoj dobi preselio se s majkom u Kaliforniju. Iza sebe je ostavio suprugu Genu O’Kelley i petero djece.