Ante Samodol protivio se dogovaranju transakcija uz kobasice i zelje. Pa su prešli na škampe

storyeditor/2025-09-18/PXL_300813_6549062.jpg
Patrik Macek/PIXSELL
19.09.2025. u 11:30

U nastojanju daljnjeg pozicioniranja hrvatskog tržišta kapitala kao uređenog mjesta s predvidljivim rizicima valjalo bi možda promišljati neke učinkovitije mitigacijske mjere koje bi podatke o uskladbi velikih upravitelja imovinom (koji upravljaju javnim novcem) učinila transparentnim, a ne predmetom pojedinačnih istraživanja

Na društvenim mrežama razvila se burna polemika oko načina na koji su mirovinski fondovi prodavali dionice Končara. Ukratko, čini se da su na samom isteku roka za usklađenje s limitima ulaganja zadnje količine, umjesto da ih prodaju malim ulagačima koji su se kao mali pilići tiskali na kupnji, izravnom pogodbom izabrali “sretne dobitnike”. A nakon toga su prestali prodavati pa je cijena znatno porasla.

Ovako, iz perspektive kroničara zbivanja na hrvatskom financijskom tržištu, takav modus operandi otvara pitanje je li to izravna provokacija ministru Primorcu porukom “mi nismo u tvojoj ingerenciji, nego u ingerenciji ministra Piletića, mi financiramo HANFA-u i radit ćemo što god želimo”.

