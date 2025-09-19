Ante Samodol protivio se dogovaranju transakcija uz kobasice i zelje. Pa su prešli na škampe

Na društvenim mrežama razvila se burna polemika oko načina na koji su mirovinski fondovi prodavali dionice Končara. Ukratko, čini se da su na samom isteku roka za usklađenje s limitima ulaganja zadnje količine, umjesto da ih prodaju malim ulagačima koji su se kao mali pilići tiskali na kupnji, izravnom pogodbom izabrali “sretne dobitnike”. A nakon toga su prestali prodavati pa je cijena znatno porasla.



Ovako, iz perspektive kroničara zbivanja na hrvatskom financijskom tržištu, takav modus operandi otvara pitanje je li to izravna provokacija ministru Primorcu porukom “mi nismo u tvojoj ingerenciji, nego u ingerenciji ministra Piletića, mi financiramo HANFA-u i radit ćemo što god želimo”.