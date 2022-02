Anka Mrak-Taritaš: Sad je očito sve zrelo da ova Vlada i Plenković - odu

Prvo, mogli su vladajući ministra Horvata i jednostavnije smijeniti, a ne ovako. Drugo, našem premijeru trebaju nove naočale jer kada je rekao da se svi možemo postaviti na trepavice, ali da on neće smijeniti ni Horvata ni Ćorića, sad se vidi da očito baš i nije tako.

Ono što je u ovoj situaciji ne samo deprimirajuće nego alarmantno jest to da premijer Andrej Plenković u svojoj Vladi ima neku hobotnicu. Nisu to ministri iz nekih drugih vlada, nego njegovi. On ih je birao i branio. I svaki se put sprdao s oporbom kada smo uz jasne argumentne pokretali njihove opozive. Svaki put kada mi idemo s prijedlogom za opozivom nekoga od njegovih ministrara Plenković kaže da je to njegova pobjeda. A što mu je sad onda ovo?! Ovo su mu sve autogolovi.

Da rezimiram, ova Vlada evidentno ima problem s korupcijom, s hobotnicom, s ministrima koji rade različite druge poslove, osim one za koje su zaduženi, i sve je očito zrelo da ova Vlada ode. I da Plenković ode pa se onda nitko neće morati ni postavljati na trepavice - komentirajući to što je policija jutros upala u stan ministra Darka Horvata kazala nam incijatorica opoziva ministra Horvata zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš referirajući se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji nekidan reče:

“Da na trepavicama stoje do kraja mandata, neću maknuti nikoga. Je li to Horvat, Ćorić ili netko drugi, isto će im se dogoditi kao što im se dogodilo svih ovih šest godina. Ovo je Vlada koja ima povjerenje i koja radi, a imate ove koji ne rade ništa".

Osvrćući se i na posljednju premijerovu rečenicu o tome kako Vlada radi i ima povjerenje naroda, dok oporba ne radi ništa, Mrak-Taritaš je uzvratila pojašnjenjem.

- Oporba radi točno ono što treba raditi - ukazuje na ono što Vlada dobro ne radi, ukazuje na ministre koji dobro ne rade. Zašto to oporba radi? Ne zato što mi želimo biti zločesti, ne zato što smo prgavi ili nemamo pametnijeg posla već to radimo zato što želimo da se neke stvari u ovoj zemlji pomaknu, promijene i da se stalno ne vrtimo u tom krugu korupcije i nepotizma - istaknula nam je u jutrašnjem razgovoru Anka Mrak-Taritaš u šali dodavši kako bi se sad, nakon njene nedavne incijative za opozivom Horvata i jutrošnje pretrage Horvatova stana, mogla pojaviti jedna nova kletva "ne dao Bog da ti opoziv pokreće AMT".

Inače, rasprava o prijedlogu za Horvatovim opozivom, što je podržalo 62 oporbenih zastupnica i zastupnika, na dnevnom je redu Sabora za četiri dana, u srijedu 23. veljače.

Za kraj saborska zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš o ministru Horvatu još reče:

- Imamo ministra koji očito ne radi ono za što je bio imenovan, ne radi na obnovi nakon potresa. No, izgleda da je radio i radi neke druge stvari pa se zato nije stigao baviti obnovom.

