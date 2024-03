Anesteziolog iz KB Dubrava Nikola Bradić ponovno dobitnik Medicinskog Oscara

Anesteziolog Nikola Bradić iz KB Dubrava jedan je od dobitnika ovogodišnjeg Medicinskog Oscara, koji je osvojio na natječaju za najbolja istraživačka postignuća u medicini i farmaciji International Medis Awards 2024. u kategoriji "Intenzivna medicina i anesteziologija". Nagrade su priznanje liječnicima i farmaceutima koji se, uz svoj redoviti rad, bave i znanstvenim istraživanjima u devet država srednje i jugoistočne Europe. Dodjeljuju se jednom godišnje za devet medicinskih područja, sada već desetu godinu za redom.

"Ovo je veliki poticaj da nastavimo dalje kako smo i do sada radili. Osim što je to meni osobno veliko priznanje i nagrada za rad i neprospavane noći, to je i priznanje cijelom međunarodnom timu koji je surađivao tri-četiri godine još u danima covida", izjavio je Hini nagrađeni dr. Nikola Bradić na svečanoj dodjeli nagrada u Narodnoj galeriji u Ljubljani. Dodao je kako su napravili dobru studiju koja će, nada se, pomoći u daljnjem liječenju septičnih bolesnika.

Bradić je pojasnio kako su istraživali način primjene jednog od antibiotika koji se inače daje bolesnicima u sepsi i septičnom šoku, a u skladu s tim došli su do spoznaja koje bi, ako se počnu primjenjivati kod septičnih bolesnika, trebale pomoći. "Ova studija je velika i divna, ali to je samo kap u moru cijelog problema zvanog liječenje sepse, ali nadam se kap koja će barem pomoći koliko-toliko da bude bolje", rekao je, istaknuvši kako više od 60 posto bolesnika sa sepsom umre. Dr. Bradiću je ovo druga IMA nagrada u karijeri, a prvu je osvojio 2019., također u kategoriji intenzivne medicine i anesteziologije.

Na ovogodišnjem IMA natječaju bilo je prisutno čak četiri finalista iz Hrvatske, a uz dr. Bradića s prijavljenim člankom "Kontinuirana naspram intermitentne primjene meropenema u kritično bolesnih pacijenata sa sepsom, The MERCY Randomized Clinical Trial", finalistica je bila i liječnica Koraljka Hat u kategoriji oftalmologije s prijavljenim člankom "Ekspresija androgenih i estrogenih receptora u ljudskoj suznoj žlijezdi".

Finalistice su bile i liječnice Ivana Huljev Šipoš u kategoriji pulmologije i alergologije s prijavljenim člankom "Validacija mjerenja frakcijske temperature izdahnutog zraka: referentne vrijednosti" i Ivana Trivić Mažuranić u kategoriji pedijatrije s prijavljenim člankom "Utjecaj programa vježbanja u djece s upalnom bolesti crijeva u remisiji".

U 10 godina, čak 16 nagrada za hrvatske liječnike i farmaceute

Direktorica Medis Adria Marija Delimar istaknula je kako ove godine International Medis Awards for Medical Research slavi 10. godišnjicu postojanja te su iznimno ponosni što su u ovih deset godina primili 1590 znanstveno-istraživačka rada od vrhunskih liječnika i farmaceuta iz devet zemalja srednje i jugoistočne Europe.

"Posebno me veseli što mogu reći da je od ukupno 92 dodijeljene nagrade, čak 16 nagrada dodijeljeno hrvatskim liječnicima i farmaceutima, što još jednom potvrđuje činjenicu kako su naši stručnjaci iznimno cijenjeni te kako se njihov rad i ekspertize nagrađuju i izvan granica Hrvatske", rekla je Delimar nakon dodjele nagrada. Cilj nagrada je javno odati priznanje liječnicima i farmaceutima kako bi se i drugi potakli na znanstveno-istraživački rad zahvaljujući kojem medicina i farmacija napreduju, a što omogućuje učinkovitije liječenje različitih bolesti.

Na natječaj su se mogli prijaviti liječnici i farmaceuti koji su svoje znanstveno-istraživačke radove u relevantnoj godini objavili u uglednim znanstvenim publikacijama s faktorom utjecaja većim od 1500. Od 148 važećih prijava ove godine, međunarodni stručni žiri odabrao je 18 finalista, među kojima je bilo devet pobjednika. Pobjednici su dobili brončanu skulpturu "Budućnost" slovensko-hrvatskog kipara Jakova Brdara, diplomu i financijsku nagradu.

