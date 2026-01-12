Plenković oštro nakon sjednice: 'Udruga sudaca me iznenadila, podsjećam na izravno kršenje Ustava'

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke HDZ-a, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije. Prva tema na koju se osvrnuo bio je dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku u ponedjeljak. Nazvao je posjet 'vrlo sadržajnim'. 'Glavni tajnik imao je priliku razgovarati s našim pilotima i zapovjednicima. Ovo je bila operativna demonstracija prelaska s istočne na zapadnu tehnologiju', rekao je Plenković.

Raspravljalo se, kaže, i o ulaganju u obranu, gdje je istaknuo da je postignuto 2,08 posto BDP-a. Nakon toga je dodao da su posebno razgovarali i o pomoći Ukrajini. 'Govorili smo o bilateralnim paketima pomoći, ali i aktivnostima unutar NATO-a. To ćemo učiniti dalje da pomognemo Ukrajini', rekao je i dodao kako se 'vrijednost cijele slobodne Europe brani tamo na ratištu'.

Nije se mogla izbjeći ni tema imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i kandidata za Ustavni sud, a za taj proces je istaknuo kako ga vladajuća stranka želi požuriti. Nastavno na to, komentirao je povezivanje izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. 'Više je nego jasno u proteklih nekoliko mjeseci po izjavama ljudi iz SDP-a da ne postoji volja za izabrati ustavne suce. Dakle, reakcije trebaju ići prema njima, ne nama, zato što u ovome nema ništa protuzakonito, neuobičajeno ili protuustavno. Ovim potezom smo dali recept drugim političkim strankama kako doći do rješenja', poručio je.

Reakcija Udruge sudaca ga je, kaže, dosta iznenadila. 'Ne vidim nijedan razlog da reagiraju na nešto što je isključivo u nadležnosti političkih stranaka. Podsjećam i na izravno kršenje Ustava', rekao je premijer.

Izjave nisu mogle proći bez spomena predsjednika Zorana Milanovića. 'Zanima me je li bilo takvih reakcija kad je on kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine. Ovo što smo mi odlučili nije sporno, ovo je rješenje', istaknuo je.

Dodao je da stranci 'ne pada na pamet blokirati imenovanje sudaca Ustavnog suda'. 'Napravili smo pravi potez na početku sezone kako bismo pokazali tko nije za pravičan izbor sudaca Ustavnog suda. Spremni smo, imamo ljude i možemo sjesti s oporbom. Koja mora objasniti javnosti zašto radi što radi. HDZ ima 61 mandat, SDP 42 i kako to može biti 1:1, po kojoj matematici? Neka mi netko to objasni pa da kažem kako je taj netko u pravu. Takvog još nisam sreo', rekao je i zapitao se 'je li normalno da Milanoviću nitko nije dovoljno dobar za predsjednik Vrhovnog suda?'