'Nadam se da ćemo nakon propovijedi svi skupa biti angažiraniji za dobrobit hrvatskih ljudi'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković bili su na uskrsnoj misi u zagrebačkoj prvostolnici koju je služio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, za čiju je propovijed Plenković rekao da je bila poruka zajedništva i dijaloga.

"Nakon lijepe propovijedi kardinala Bozanića, poruke nade i zajedništva, solidarnosti i dijaloga, vjerujem da ćemo svi obnovljeni i nadahnuti snagom uskrsnuća Kristova, biti još angažiraniji za dobrobit svih hrvatskih ljudi", izjavio je nakon mise Plenković zaželjevši svim vjernicima i svim hrvatskim ljudima sretan Uskrs.

Onim građanima koji za Uskrs nisu imali dovoljno sredstava ni za najskromniju košaricu, poručio je da državne institucije rade sve što je u njihovoj moći da se poboljša gospodarsko stanje i standard ljudi, osobito vodeći računa o kršćanskom načelu solidarnosti.

To smo, istaknuo je Plenković, i pokazali podizanjem minimalne plaće, smanjenjem poreznog opterećenja za građane, dizanjem prosječne plaće, a nastojimo indeksacijom mirovina brinuti o našim građanima treće generacije, rekao je premijer, uvjeren da se ti pozitivni ekonomski trendovi trebaju nastaviti i da će se na taj način pridonijeti kvalitetnijem životu svih sugrađana.

Na upit o mogućnosti kritika s oltara vezano za Istanbulsku konvenciju, predsjednik Vlade rekao je kako misli da prijedlog zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije s interpretativnom izjavom otklanja sve eventualne strahove i zabrinutosti.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, u kratkoj izjavi prije mise, također je svima zaželio sretan i blagoslovljen Uskrs.

"To je dan kada je Isus uskrsnuo i pokazao da su vjera i ljubav jači od smrti i grijeha. To je dan koji nas uči što je smisao života koji nam šalje poruku da budemo dobri prema drugima, da ih čuvamo, pomažemo. To je ono zbog čega bi trebalo živjeti", rekao je Jandroković.

I njega su novinari pitali bolji li se nekakvih poruka s oltara vezano uz Istanbulsku konvenciju, no on je odbacio uopće mogućnost razgovora o toj temi na najveći kršćanski blagdan koji, istaknuo je, želi provesti sa svima u miru i ljubavi.