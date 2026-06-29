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VIDNO UZNEMIREN KRITIKOM

Grmojin kukavički fejs-obračun s novinarkom civilizacijsko je dno

Zagreb: Nikola Grmoja o napadima na policajce
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mislav Šimatović
29.06.2026.
u 17:47

„Kritizirajte me slobodno, ali ne dirajte moj svjetonazor“, poručuje Grmoja u svom novom Facebook uratku

Nikola Grmoja, predsjednik parlamentarne stranke, državni dužnosnik na saborskoj plaći, ujedno i predsjedavajući saborskog Odbora za pravosuđe, našao se vidno uznemiren kritikom koju mu je u formi uvodnog komentara uputila Večernjakova novinarka Milena Zajović. Grmoja se toliko uzvrpoljio da je već istog dana na svom Facebook profilu Mileni Zajović nacrtao metu na čelu, objavivši sramotan pamflet s ciljem razotkrivanja „aktivistice“, a zapravo difamiranja novinarke koja se drznula opanjkati Grmojine populističke modele javnog komuniciranja.

„Kritizirajte me slobodno, ali ne dirajte moj svjetonazor“, poručuje Grmoja u svom novom Facebook uratku, ovaj puta u video formi, kao odgovor Hrvatskom novinarskom društvu, koje ga se u priopćenju za javnost drznulo prozvati zbog pokušaja dehumanizacije jedne novinarke.

Grmojino shvaćanje javnog diskursa opasno je, ali i bolno razotkrivajuće po njega samog. Već u prvom napadu novinarki najprije osporava profesionalni status i legitimitet nazivajući je „aktivisticom koja glumi neovisnu novinarku“, zatim je dehumanizira koristeći izraz „zvijeri“, a na kraju šalje i prijeteću poruku govoreći o tome što će biti kada oni „preuzmu odgovornost“. Koristeći poziciju političke moći Grmoja na perfidan način mobilizira svoje sljedbenike čiji krvoločni komentari ispod njegova posta jasno ukazuju na društveno dno kojem se obraća. Srećom radi se samo o glasnoj manjini o čemu zorno svjedoči rejting Grmojine stranke nešto iznad izbornog praga.

Ako se netko pita zašto Grmoja u civilizacijskoj maniri polemičkog dijaloga nije novinarki odgovorio na stranicama tog istog lista, odgovor je jednostavan – ovakav odgovor list mu ne bi objavio. Ali ne iz razloga maliciozne cenzure, kako on to u klasičnoj populističkoj maniri voli prikazati (jer radi se o jednom od češćih gostiju s političke scene na Večernjakovim medijskim platformama), već zato što mu je odgovor bez ijednog suvislog argumenta, u naravi huškački i u suštini krajnje nepismen. A ni jedan normalan medij takve uratke ne objavljuje jer, za razliku od Grmoje, imamo odgovornost prema čitateljima i društvu kojeg smo dio. Stoga bi bilo poželjno da i političari budu svjesni pozicije moći s koje se obraćaju javnosti. Ali za to je potreba medijska pismenost i temeljna doza kućnog odgoja.

Gospodine Grmoja, zaobilaženjem pravila civiliziranog komuniciranja i zakonskih okvira javnog ophođenja vi ne doprinosite razvoju demokracije nego društvenim podjelama od kojih živite, civilizacijskoj eroziji i uspostavi anarhije. Toga ste itekako svjesni i time se hranite.
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Ključne riječi
Milena Zajović Nikola Grmoja

Komentara 18

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Avatar Guy_Fawkes
Guy_Fawkes
18:19 29.06.2026.

Mislave, jesi li se osvrnu oa beničkino "stoka" ili možda za stazićevo/beljakovo - "šteta što '45. nije obavljen posao do kraja" ili milanovićevo "narikače" (moram priznati da je tu u pravu)? Ah da, levi jednostavno na to IMAJU PRAVO, te uvijek ima opravdanja i tolerancije, ma kako odvratni bili.

Avatar Spalathos
Spalathos
18:28 29.06.2026.

Naravno da ne bi ste objavili Grmojinu reakciju, ali ne zbog toga što on nema argumenata (otkud znate?) i što je nepismen već zbog toga što je na ideološko suprotnoj strani i to vas dovodi na razinu neobjektivnog škrabalačkog medija.

LL
lijepa_li si
18:48 29.06.2026.

uvjeren sam da bi čitatelji, građani, javnost rekli svoje mišljenje o sedmoj sili kad bi im se pružila prilika. svakodnevno smo bombardirani razno raznim anketama. još niti jednom ne naiđoh na jednu koja odgovara, što pučanstvo misli o novinarima?

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