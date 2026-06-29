Divljanje u restoranu u Istri završilo uhićenjem: Prijetili smrću policajcima i ozlijedili troje ljudi

U ugostiteljskom objektu u Lovrečici došlo je do sukoba više osoba, nakon čega je intervenirala policija. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 54-godišnja slovenska državljanka i 20-godišnji slovenski državljanin počinili više kaznenih djela, uključujući prijetnje, tjelesne ozljede i prisilu prema službenoj osobi, javlja PU istarska.

Policija je na mjesto događaja stigla nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira. Po dolasku policijskih službenika situacija se smirila, no 54-godišnjakinja i 20-godišnjak nastavili su vikati te vrijeđati i omalovažavati policajce. Žena je pritom policijskim službenicima uputila prijetnje smrću.

Nakon što joj je priopćeno da je uhićena, pokušala se udaljiti s mjesta događaja, zbog čega su policijski službenici nad njom primijenili sredstva prisile. U tom trenutku 20-godišnjak je uhvatio policijskog službenika za ruku, povlačio ga i pokušao spriječiti u postupanju kako bi oslobodio 54-godišnjakinju. Policija je i nad njim uporabila sredstva prisile te su oboje privedeni u policijsku postaju.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su se osumnjičeni prije dolaska policije na terasi ugostiteljskog objekta sukobili s 80-godišnjakinjom, 86-godišnjakom i 44-godišnjakom. Sumnjiči ih se da su im prijetili te ih tjelesno ozlijedili, javljaju iz PU istarske.

Protiv 54-godišnje slovenske državljanke podnesena je kaznena prijava zbog pet kaznenih djela prijetnje i dva kaznena djela tjelesne ozljede, dok se 20-godišnjeg slovenskog državljanina tereti za dva kaznena djela prijetnje, dva kaznena djela tjelesne ozljede te jedno kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u večernjim satima 28. lipnja, oboje osumnjičenih predani su u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.