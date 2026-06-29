Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Japan šokirao Brazil i poveo 1:0!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIMIJENJENA SREDSTVA PRISILE

Divljanje u restoranu u Istri završilo uhićenjem: Prijetili smrću policajcima i ozlijedili troje ljudi

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
29.06.2026.
u 17:59

Policija je na mjesto događaja stigla nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira. Po dolasku policijskih službenika situacija se smirila, no 54-godišnjakinja i 20-godišnjak nastavili su vikati te vrijeđati i omalovažavati policajce

U ugostiteljskom objektu u Lovrečici došlo je do sukoba više osoba, nakon čega je intervenirala policija. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 54-godišnja slovenska državljanka i 20-godišnji slovenski državljanin počinili više kaznenih djela, uključujući prijetnje, tjelesne ozljede i prisilu prema službenoj osobi, javlja PU istarska.

Policija je na mjesto događaja stigla nakon dojave o narušavanju javnog reda i mira. Po dolasku policijskih službenika situacija se smirila, no 54-godišnjakinja i 20-godišnjak nastavili su vikati te vrijeđati i omalovažavati policajce. Žena je pritom policijskim službenicima uputila prijetnje smrću.

Nakon što joj je priopćeno da je uhićena, pokušala se udaljiti s mjesta događaja, zbog čega su policijski službenici nad njom primijenili sredstva prisile. U tom trenutku 20-godišnjak je uhvatio policijskog službenika za ruku, povlačio ga i pokušao spriječiti u postupanju kako bi oslobodio 54-godišnjakinju. Policija je i nad njim uporabila sredstva prisile te su oboje privedeni u policijsku postaju.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su se osumnjičeni prije dolaska policije na terasi ugostiteljskog objekta sukobili s 80-godišnjakinjom, 86-godišnjakom i 44-godišnjakom. Sumnjiči ih se da su im prijetili te ih tjelesno ozlijedili, javljaju iz PU istarske.

Protiv 54-godišnje slovenske državljanke podnesena je kaznena prijava zbog pet kaznenih djela prijetnje i dva kaznena djela tjelesne ozljede, dok se 20-godišnjeg slovenskog državljanina tereti za dva kaznena djela prijetnje, dva kaznena djela tjelesne ozljede te jedno kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u večernjim satima 28. lipnja, oboje osumnjičenih predani su u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
FOTO Na 34 stupnja Split se preselio na plaže: pogledajte kako su Splićani bježali od vrućine
Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
1/36
Ključne riječi
divljanje uhićenje restoran Istra

Komentara 1

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec3.0
18:36 29.06.2026.

Da nije Slovenka Fatima i sin joj Ferid?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mimohod povodom Dana Bastille održava se unato? prijetnji delta varijante
Video sadržaj
PRIJENOS NA NACIONALNOJ TELEVIZIJI

Zbog ovog prestižnog mimohoda izbio je novi sukob Milanovića i Plenkovića: Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi

Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi, koji se svake godine održava 14. srpnja u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika. Mimohod se neprekidno organizira od 1880. godine, uz tek nekoliko prekida, a prolazi slavnom avenijom Champs-Élysées, od Slavoluka pobjede do Trga Concorde

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!