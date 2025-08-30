Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Analitičari odgovaraju

DW: U Hrvatskoj fatalno skretanje udesno ili samo prolazni trend?

Bjelovar: Na tek obnovljenoj pravoslavnoj crkvi osvanuli sramotni ustaški i neonacistički simboli
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
DW
30.08.2025.
u 13:22

Sve je navodno počelo još s megakoncertom desničarske zvijezde Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu početkom srpnja, kao što mnogi tvrde. No treba napomenuti da je tome prethodio niz institucionalno-političkih momenata u kojima su najviši akteri zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, pa i npr. Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Matice hrvatske, godinama iskazivali blagonaklonost naslijeđu fašističke Nezavisne Države Hrvatske iz Drugog svjetskog rata.

Ozbiljan val raznovrsnih etnodesničarskih ispada zahvatio je Hrvatsku ovog ljeta, te svakako postao i predmet intenzivne diskusije u javnom prostoru, od medijskih komentatora do vrha političke vlasti. Odjeci se već danima mogu pratiti i u inozemnim medijima, od Europske unije do SAD-a. Reakcija s opozicijskog krila u RH pritom uglavnom izostaje, ali vidno je zato eksponirana ljevica ili lijevi centar u kulturnom miljeu.

Primjer toga je otkazivanje jednog alternativnog festivala u Benkovcu prošli vikend, nakon fizičkog nasrtaja predstavnika lokalnih hrvatskih ratnih veterana na organizatore. Nešto vrlo slično pritom sada prijeti i festivalu Fališ u Šibeniku, a ne treba zaboraviti ni progon književnika Miljenka Jergovića prijetećim grafitima na njegovoj kući i drugdje po Zagrebu.

Sve je navodno počelo još s megakoncertom desničarske zvijezde Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu početkom srpnja, kao što mnogi tvrde. No treba napomenuti da je tome prethodio niz institucionalno-političkih momenata u kojima su najviši akteri zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, pa i npr. Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Matice hrvatske, godinama iskazivali blagonaklonost naslijeđu fašističke Nezavisne Države Hrvatske iz Drugog svjetskog rata.

Ideologizacija tako ipak nije započela s npr. nogometno-navijačkih tribina. U vidu se mora imati još i obrazovni sustav koji je odavno poznat po lošoj edukaciji mladih o onodobnim dešavanjima.Postaje li sadašnje stanje, međutim, nekakvo hrvatsko "novo normalno" ili je posrijedi prolazna, takoreći sezonska devijacija? O (ne)izvjesnoj perspektivi hrvatskog društva u suočavanju s tim iskušenjem porazgovarali smo s dvojicom analitičara koji već duže prate opisani proces.

"Ključni uzroci ove runde tog previranja", rekao nam je politolog Davor Gjenero, "mogu se locirati npr. u ozbiljno pogrešnom koraku vladajućih prošle godine, kad je pod svaku cijenu forsirana nova parlamentarna većina. To je pak značilo marginalizaciju predstavnika Srba, najveće manjinske zajednice u RH, koji su prethodno bili uz HDZ na vlasti".

– Sad je jasno da je taj odnos bio dobar ne samo za manjinsku zajednicu, nego prije svega za političku stabilnost nacionalne većine. Pritom je u pravu Boris Milošević, potpredsjednik Vlade RH iz tog razdoblja, kad veli da je taj problem narastao nakon ulaska Hrvatske u EU, s idejom da više "ne treba paziti" na pristojnost i političku korektnost. Sad sve postaje kudikamo opasnije. Čini mi se da su to uvidjeli i centristi iz HDZ-a, suočeni s nekom vrstom kontraofenzive posljednjih tjedana. Govori se i o razmišljanju premijera Andreja Plenkovića o rekonstrukciji vlade u smjeru prošlog sastava – izjavio je Gjenero za DW.

On tako smatra da je posrijedi proces koji se još uvijek može relativno brzo preokrenuti ili kanalizirati, te da bi aktualna euforija hrvatske etnodesnice mogla splasnuti već najesen. No posve drukčije, u smislu doglednih mogućnosti, tu problematiku vidi filozof Boris Buden, trenutno s adresom u Austriji.

Na danas (ponovno) popularan poklič "ajmo, ajmo, ustaše!", što on nalazi indikativnim, Buden odgovara pitanjem "A kamo? U budućnost sigurno ne. Hrvatska nacija nema budućnosti. Izumrijet će do kraja ovog stoljeća. Generacija koja danas arlauče ovaj slogan, među zadnjima je. Znaju sve što je bilo, ali za njih više nitko neće znati".

Ovaj teoretičar objašnjava zatim da je takvoj vrsti javnosti - prošlost sve što im je preostalo, jedina dimenzija u kojoj još mogu slobodno i suvereno oblikovati svoj život. Sve ostalo je po njemu u tuđim rukama: pitanje rata i mira, socijalne pravde i materijalnog blagostanja, prijetnja klimatske katastrofe i nuklearnog samouništenja.

– O svemu tome ni njih, ni njihovu naciju nitko više ništa ne pita. Ali zato je tu bolja prošlost. Tko to kaže, tko to laže da su ustaše izgubile Drugi svjetski rat? Povijest nikada nije bila hrpa objektivnih činjenica, nego stvarnost našeg aktualnog odnosa prema njoj. To je očigledno – ukazuje Buden.

Stoga on primjećuje da novodobnim ustašama nisu potrebni ni Jugoslavija niti komunisti da bi potonje svakoga dana, u svakom pogledu, sve više pobjeđivali. – I to s lakoćom, kao kućni ljubimci vlasti, njezini mili pet black boysi koje ona pazi i mazi i čiji je ustašluk za nju samo benigni nestašluk. A tu je i moćno civilno društvo. Ne samo pocrnjela veteranska klijentela, nego i Hrvatska katolička crkva, realno egzistirajući dokaz konačnog trijumfa materijalističkog ateizma. Što će im Bog kad imaju Antu Pavelića, što će im sublimna istina vjere kad imaju nekretnine – postavlja za kraj pitanje ovaj naš sugovornik.

– Ni državom, ni školom se nisu zasitili, pa sad osvajaju ulice i stadione, koncerte i festivale, seks i rock 'n' roll. Uzvišeni kao dronovi nad Thompsonom. Svugdje ih je, osim u vjeri. Naposljetku, što je 'ajmo, ajmo ustaše!', ako ne sažeti poučak 30 godina duhovne obnove u Hrvata – zaključuje Boris Buden. Ostatak ljeta ponudit će dodatne odgovore na ovdje istaknuta pitanja. Već i navedeni predstojeći tradicionalni šibenski ljevičarski festival bit će pouzdan indikator daljnjeg kretanja političkih odnosa u RH.
Ključne riječi
ustaše Marko Perković Thompson desničari

Komentara 1

Pogledaj Sve
NK
Najam krova
13:34 30.08.2025.

Jedini krivac je Plenković. Više godina je kako ne želi riješiti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Video sadržaj
4
KAKO SE ODVIJALA AKCIJA SENIA

Luciću 'bube' ubačene u stan, policija ga tajno pratila i snimala, a on konspirativno mobitele stavljao u vodu pa ih bacao u - kanalizaciju

Iako je vrlo konspirativan i oprezan, ono što Lucić ne zna je da mu je sva ta konspiracija - džabe. Zašto? Pa zato što je policija prije tog njegovog sastanka uspjela ubaciti "bubice" u stan kojeg koristi, pa je zahvaljujući tome, više od godinu i pol dana tajno snimala što i s kim Lucić i njegova djevojka Tea Babić (34) pričaju.

Učitaj još