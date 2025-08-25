Povjesničari, sociolozi i politički analitičari: Podjele su put u građanski rat

Sinj: "Neka pate, i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, vaš dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav, prema Bogu, Crkvi i svom hrvatskom narodu, vaša radost i zajedništvo koje je posebno zablistalo na koncertima našega Thompsona u Zagrebu i Sinju." (sinjski gvardijan fra Marinko Vukman)



Trsat: "Čini se da i mi kršćani, zajedno s mnogima u hrvatskom društvu, želimo radije ostati u prošlosti, a s njom i u starim podjelama koje su nam činile, i još čine, zlo. (...) Dobiva se dojam da sve ovisi o tome tko je nekada bio tko, o starim podjelama, navikama i običajima koje ne želimo pustiti. A kršćani, oni nikada nisu živjeli iz prošlosti, nego iz budućnosti". (riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić)