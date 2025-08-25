Povjesničari, sociolozi i politički analitičari: Podjele su put u građanski rat

Sinj: "Neka pate, i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, vaš dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav, prema Bogu, Crkvi i svom hrvatskom narodu, vaša radost i zajedništvo koje je posebno zablistalo na koncertima našega Thompsona u Zagrebu i Sinju." (sinjski gvardijan fra Marinko Vukman)
Trsat: "Čini se da i mi kršćani, zajedno s mnogima u hrvatskom društvu, želimo radije ostati u prošlosti, a s njom i u starim podjelama koje su nam činile, i još čine, zlo. (...) Dobiva se dojam da sve ovisi o tome tko je nekada bio tko, o starim podjelama, navikama i običajima koje ne želimo pustiti. A kršćani, oni nikada nisu živjeli iz prošlosti, nego iz budućnosti". (riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić)
Nije zadaća nas historiografa da slavimo ili da osuđujemo bilo koga u prošlosti, nego da iz konteksta tumačimo povijest
kršćanstvo je po definiciji vjera u budućnost - uskrsnuće...te religije na Balkanu koje su vezane za naciju, etniju, pleme i krv su poganske...možda bi hrvatski povjesničari i sociolozi tribali proučiti i izvjestiti kako se vjera u ta slavenska nacionalna božanstva odražavala na društvo nekada i sada...npr. mi danas znamo kako je u Njemačkoj 30-ih godina prošlog stoljeća vjera u germanska poganska božanstva poput vrhovnog boga Wotana utjecala na nacistički pokret