PODJELE U HRVATSKOM DRUŠTVU

Povjesničari, sociolozi i politički analitičari: Podjele su put u građanski rat

Autor
Ivica Beti
25.08.2025.
u 15:05

Suočavamo se s dubokim društvenim nestabilnostima, ekonomskim i strukturnim padom, kulturnim urušavanjem, krajnjom inertnošću intelektualnih elita...

Sinj: "Neka pate, i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, vaš dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav, prema Bogu, Crkvi i svom hrvatskom narodu, vaša radost i zajedništvo koje je posebno zablistalo na koncertima našega Thompsona u Zagrebu i Sinju." (sinjski gvardijan fra Marinko Vukman)

Trsat: "Čini se da i mi kršćani, zajedno s mnogima u hrvatskom društvu, želimo radije ostati u prošlosti, a s njom i u starim podjelama koje su nam činile, i još čine, zlo. (...) Dobiva se dojam da sve ovisi o tome tko je nekada bio tko, o starim podjelama, navikama i običajima koje ne želimo pustiti. A kršćani, oni nikada nisu živjeli iz prošlosti, nego iz budućnosti". (riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić)

Ključne riječi
crkva Jugoslavija ustaše i partizani Marko Perković Thompson zds

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Mlečanka..
Mlečanka..
16:38 25.08.2025.

kršćanstvo je po definiciji vjera u budućnost - uskrsnuće...te religije na Balkanu koje su vezane za naciju, etniju, pleme i krv su poganske...možda bi hrvatski povjesničari i sociolozi tribali proučiti i izvjestiti kako se vjera u ta slavenska nacionalna božanstva odražavala na društvo nekada i sada...npr. mi danas znamo kako je u Njemačkoj 30-ih godina prošlog stoljeća vjera u germanska poganska božanstva poput vrhovnog boga Wotana utjecala na nacistički pokret

LL
lijepa_li si
16:15 25.08.2025.

da. malo ih je nastradalo na Bleiburgu...reče staziç s puno suosjećanja, mirotvorstva i ljubavi!

UL
ulica
15:34 25.08.2025.

ako je potrebno da se makne judeo - boljsevicko - kleptomansko - korupcijska osnova vladanja bit ce gradanski rat i nece ostati ni kamen na kamenu kako bi se na pustopoljini vratila osnova vladanja narodu - demokraciji - zakonu - istini.

