Mir na terenu je daleko, a stara Putinova rečenica odzvanja u uhu našeg analitičara: Ne znam je li to naznaka stvarnih ambicija

U ovom trenutku pregovori su Rusije i Ukrajine u, kako se to voli reći pomodno, u 'limbu'. Istanbulski je susret završio s rezultatom tek razmjene zarobljenika, o telefonskom pozivu Donald Trump i Vladimir Putin ne zna se dovoljno, odnosno gotovo ništa, iako to vjerojatno niti nije bilo za očekivati. A onda se pojavio prijedlog iz EU da se sljedeća runda pregovora održi u Vatikanu, čime bi se uslišila i papina ideja da se Sveta stolica na neki način uključi u pregovore. Ideju je podržala i Giorgia Meloni, u ovom trenutku možda i najutjecajnija europska političarka, a svakako jedna sa Starog kontinenta koja je najbliža Donaldu Trumpu. Koji je možda cijele pregovore i doveo u pitanje rečenicom kako se neće dogoditi ništa dok se ne dogovore on i Putin.

- Ta je rečenica, međutim, naprosto istinita. Jer, tek kada Trump i Putin sjednu za isti stol, pronaći će i zajednički jezik. Ovaj telefonski razgovor koji su vodili bio je doista vrlo ozbiljan jer inače ne bi trajao dva sata. Čak i kada uključimo sva moguća prevođenja, u dva sata su imali o čemu razgovarati i u to vrijeme se pošteno ispričali. Normalno da nitti jedan od dvojice nije o tome dao ništa bitno u javnost, kaže nam vojni i geopolitički stručnjak prof. Marinko Ogorec dodajući kako je i time sasvim očito kako je Europska Unija u svemu tome maknuta u stranu. Ali, kako smo rekli, sa strane EU potencirana je ideja o novom susretu u Vatikanu koji također nije dio ovog procesa. - Papa je sam ponudio takvu mogućnost domaćinstva. Vatikanska diplomacija ima itetkako debelu tradiciju i iskustvo što bi moglo i pomoći mogućim pregovorima takve vrste. Nemojmo, također, zaboraviti da je papa Amerikanac, podsjeća Ogorec. To je sasvim točno jer je i sam Donald Trump za vrijeme Konklave upućivao na to da u Sjedinjenim Državama postoji ugledan kardinal iako su ga neki krugovi katoličke crkve u Americi kritizirali zbog umjetnom inteligencijom kreiranog prizora gdje je budući papa – on sam. - Možemo razmišljati na način koji hoćemo, ali na neki način ni ovdje krv nije voda. Prema tome vjerojatno je da papa neće u velikoj mjeri zastupati američke interese ali da je ipak od tamo može igrati neku ulogu. Ali i Trump se brzo priklonio papinom pozivu za domaćinstvo ovih pregovora, misli Ogorec.

Ipak, stanje na terenu ne ide u prilog miru kroz pregovore gdje Rusi uporno pa i sve brže napreduju što ne signalizira da će Rusija stati s ratom dok ne dosegne barem minimalistički cilj, a to su četiri oblasti na istoku i jugoistoku Ukrajine. - Ako se sjećate lanjskog intervjua s Tuckerom Carlsonomm, Putin je tamo rekao kako je u povijesti sve istočno od Dnjepra bilo rusko a zapadno poljsko. Je li je to naznaka njegovih stvarnih ambicija i planova vrlo je teško za procijeniti, ali je ta rečenica u svakom slučaju zanimljiva. Ako padne Pokrovsk onda je put do Dnjepra otvoren, kaže prof. Ogorec. Rusi doista u ove tri godine nisu ostvarili odsudan strateški napredak u smislu zauzimanje više većih gradova, pa niti jedne cijele oblasti, no to nije od primarne važnosti, smatra naš sugovornik. - Nije teritorij taj koji je najbitniji, nego je to geopolitičko preslagivanje. Rusi su se postavili na način kako bi pokazali koliko mogu, odnosno koliko može Putin. Ne zaboravimo da svi oni percipiraju da se bore protiv NATO-a. To možda potvrđuje nedavni intervju koji je dao Valerij Zalužni, bivši zapovjednik ukrajinske vojske, gdje kaže da je stožer u Wiesbadenu taj koji planira sve moguće operacije na prostoru Ukrajine, navodi ciljeve, planira operacije, promatra teritorije, radi analize, pa što je to nego vođenje rata?, pita se prof. Ogorec.

