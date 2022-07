Amerikanci prozvali političare u BiH: 'Licemjerno je od Čovića i HNS-a kad kritiziraju'

SAD su u subotu pozvale političke lidere u BiH da iskoriste vrijeme koje im je ostavio visoki predstavnik Christian Schmidt za dogovor o izbornoj reformi, a istodobno su odbacile pozive na preustroj države, uključujući uspostavu trećeg entiteta, te uputile kritike Draganu Čoviću.

U nekoliko odvojenih objava na Twitter računu veleposlanstva podsjetili su kako je Schmidt ostavio šest tjedana stranačkim čelnicima za dogovor o time kako riješiti pitanje funkcioniranja vlasti i njezine raspodjele u postizbornom razdoblju.

Stoga bi se oni na koje se taj poziv odnosi trebali uključiti u dijalog umjesto što šalju prijetnje protivne Dejtonskom sporazumu i razmjenjuju uzajamne optužbe koristeći se pri tom zapaljivim jezikom.

"Odbacujemo nove geografske podjele unutar BiH kao suverene države, uključujući uspostavu trećeg entiteta i ponavljamo našu privrženost BiH kao jedinstvenoj državi s dva entiteta, tri konstitutivna naroda i pripadnicima ostalih", stoji u jednoj od objava.

It is hypocritical for Dragan Covic and HNS to criticize the inflammatory rhetoric of other political leaders while threatening “institutional and territorial reorganization” of BiH in the same breath.