Plenković: Milanović ima cilj da nanese štetu Vladi. To je štetočinska politika sa zlim namjerama

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas boravi u Istri. Posjetio je Pulu gdje se sastao s istarskim županom Borisom Miletićem te je održao sastanak s gradonačelnikom Pule Filipom Zoričićem. Predsjednik Zoran Milanović se danas žestoko obrušio na premijera Plenkovića kao i na Veljka Kajtazija. Plenković je već u Istri danas novinarima komentirao izjavu Milanovića koji ga je nazvao ruskim čovjekom.

Premijer je nakon obilaska pulske bolnice ponovo odgovarao na pitanja novinara. "Pitanje opskrbe vodom u Istri, mjere koje su poduzete na razini županije primjerene su zbog klimatskih promjena, suše", kazao je premijer. "Turizam u Istri je sjajan", dodao je.

Očekuje li da će se građani pridržavati mjera štednje premijer je rekao: "Mi smo dali smjernice na vrijeme, svatko tko je ozbiljan i tko prati što rade druge zemlje razumjet će. U zimskim mjesecima ne grijmo onako kako smo prije".

"Ne igram tenis s Milanovićem", kazao je na pitanje odnosa njega i predsjednika. "Nazovite to pravim imenom, nije ni pong pong", dodao je.

"Na primjeru Schmidta se to vidi, ljudi su već oguglali na primitivizam i divljaštvo koja je primjerena pijancima. Recimo gospođa Ahmetović sada šuti a neki dan je napadala nas zbog Pelješkog mosta", dodao je.

"Milanović je svjesno i namjerno vrijeđao Schmidta, kada je doznao o njegovim namjerama u BiH, onda ga je počeo brutalno vrijeđati. On ima cilj da nanese štetu Vladi. Ako smo slušali njega ne bi ušli u eurozonu, da slušamo njega ne bi nikada pomogli BiH. To je štetočinska politika sa zlim namjerama i toga moramo biti svjesni", kazao je.

"To je katastrofa za hrvatsku političku scenu, ja sam mislio da će Ahmetović reagirati", dodao je.

Već je premijer i ranije odgovorio Milanoviću jer ga je prozvao da je ruski čovjek.

"Ja? Nisam ga ispratio, ne pratim ga inače, on je taj koji propagira ruske stavove. Jeste sigurni da nije govorio o sebi, on često projicira na druge. On kao ruski čovjek se pokušava kamuflirati. Puno je napravio za Hrvate u BiH. Sve što smo mi činili u BiH on je razorio, uništio, on je čovjek koji radi štetu", kazao je kratko Plenković na pitanje novinara.

Plenković se osvrnuo i na Milanovićeve riječi o tome da je ruski čovjek i ustvrdio da je to bilo oko Agrokora, a ne BiH.

"Bivši vlasnik Agrokora doveo je kompaniju da se ruši pred našim očima. Spasili smo bez štete i obveze za Hrvatsku. Svašta je govorio onaj koji šteti. Mi smo spašavali tuđe greške. Niti je moja Vlada imala obveze kod koga se zaduživao bivši vlasnik", kazao je.