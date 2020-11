Amerikanaci i Rusi: Tko će snimiti prvi film u svemiru?

U svibnju ove godine Jim Bridenstine, šef NASA-e, najavio je kako njegova agencija, najpoznatija na svijetu kada se o svemiru radi, radi s poznatim hollywoodskim glumcem Tomom Cruiseom na prvom filmu koji će se snimati u svemiru. Tada još nisu objavljeni detalji o tom potencijalnom projektu, no Bridenstine je bio najavio kako će se snimati na Međunarodnoj svemirskoj postaji.

Tom Cruise 2021. u svemiru

Pri tome nije naznačeno ni kako bi sam glumac točno sudjelovao u svemu, a to i nije pretjerano čudno, jer nema još scenarija za takav film, odnosno on barem nije objavljen. CNN-u je potvrđeno iz NASA-e da će Cruise doista odletjeti u svemir i boraviti na Međunarodnoj svemirskoj postaji. To bi bilo sasvim u skladu s njegovim renomeom zvijezde koja sama izvodi svoje filmske vratolomije.

Nešto kasnije pojavila se i informacija kako će Tom Cruise doista otići na svemirsku postaju u listopadu 2021. godine, u režiji NASA-e ali i SpaceX-a Elona Muska, i da će letjeti u kapsuli Crew Dragon. Tada smo doznali da će to biti glavna uloga u filmu koji će režirati Doug Liman, koji bi također otišao u orbitu. Međutim, u cijeloj su priči nedostajali – Rusi. A upravo ovih dana kada se slavi dvadeset godina od službenog početka rada Međunarodne svemirske postaje (2. studenoga 2000.), otkako je na nju stupila mješovita američko-ruska posada, čime je počeo dva desetljeća dug istraživački put postaje kojoj čovječanstvo duguje brojna znanstvena dostignuća, Rusi su objavili da snimaju svoj film. Kako europski mediji prenose, bila bi to svemirska drama pod nazivom ‘Izazov’.

I to je ujedno sve što se zna, nema informacija o radnji filma, ali Rusi su ušli u utrku s Amerikancima u izradi prvog svemirskog filma u stvarnom okolišu. Naime, počeli su izbor glumaca za film čiji bi dijelovi bili snimljeni na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Roscosmos, ruski pandan NASA-i, udružio se s najvećim ruskim televizijskim kanalom, Channel One, kako bi pronašli ‘superženu’ koja bi bila glavna glumica toga prvog ruskog svemirskog filma. Audicija za žensku glavnu ulogu najavljena je kao iscrpljujuća, a dama koja bi je dobila mora imati između 25 i 45 godina, što nije neobično.

No, neobična su druga dva zahtjeva: glumica mora imati poprsje obujma do 110 cm te mora bez greške znati odrecitirati pismo Tatjane Jevgeniju Onjeginu iz poznatoga Puškinova djela. Iz tih je podataka doista teško zaključiti kakav bi to film mogao biti. Otkriveno je i kako bi odabrana glavna glumica krajem sljedeće godine otputovala na Međunarodnu svemirsku postaju s redateljem i glavnim glumcem. Prenosi se objava agencije TASS-a prema kojoj se traži i glavni glumac, što je jasno iz inicijalnog plana snimanja, ali i da scenarij više smisla ima s glumicom nego glumcem u glavnoj ulozi.

Traži se superheroina

– Tražimo ženu koja bi mogla glumiti na Zemlji, a onda izdržati najzahtjevnije pripreme, otići u svemir i onda u bestežinskom stanju obaviti najteže filmske zadatke. Nikada prije naš studio nije dobio tako težak zadatak, pa nam treba ne samo glumica nego i prava superheroina – rekao je producent filma Aleksej Trotsjuk. Zna se da će taj film biti koprodukcija Roscosmosa, Channel Onea i studija Yellow, Black and White. Odabrana glumica proći će trenažni proces u školi za astronaute te će morati od komisije izboriti dozvolu za let na postaju. Glavni je producent filma Dmitrij Rogozin, šef Roscosmosa.