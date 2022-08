Američkim policajcima zabranjeno pisanje kazni za brzinu: 'Za sve je kriv načelnik'

Američkim policajcima iz malog mjestašca u Arkansasu zabranjeno je pisati prometne kazne za brzinu idućih godinu dana. Rezultat je to revizije koja je zaključila da su policajci prerevno radili svoj posao.

Gradonačelnik Menifeeja Gary Green za sve krivi načelnika policije Johna Randalla, piše HAK revija.

– Kada sam ga zaposlio, rekao sam: ne možemo pisati kazne do 10 milja. No policajci su pisali kazne i za brzine do 10 milja od ograničenja – rekao je gradonačelnik.

Problem je u tome što su vlasti kršile zakone prema kojima je zabranjeno da više od 30 posto gradskih prihoda dolazi od prometnih kazni. Prometne kazne činile su više od polovice gradskih prihoda, a grad je tijekom 2020. godine 'zaradio' 120 tisuća dolara u prometnim kaznama. Sud je sada reagirao i zabranio pisanje kazni.

