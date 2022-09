Kremlj otkrio što očekuje od nove britanske premijerke. Kina sudjeluje na velikim vojnim vježbama u Rusiji

Danas je 194. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio je u ponedjeljak novu rusku vanjskopolitičku doktrinu utemeljenu na konceptu "ruskog svijeta" koji konzervativni ideolozi koriste za opravdavanje interveniranja u inozemstvu u cilju zaštite rusofonog stanovništva. Američki obavještajci procijenili su da Moskva kupuje topničko streljivo od Sjeverne Koreje.

Tijek događanja:

9:25 - Kremlj je komentirao izbor nove premijerke Velike Britanije Liz Truss i njihova očekivanja odnosa dvije zemlje nakon što ona stupi na vlast.

"Sudeći prema izjavama koje je dala gospođa Truss kad je bila još ministrica vanjskih poslova, možemo reći sa sigurnošću kako ne očekujemo promjene na bolje", ustvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, prenosi agencija TASS.

9:17 - Predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je na velikim vojnim vježbama u kojima su sudjelovale Kina i nekoliko drugih zemalja koje su u prijateljskim odnosima s Rusijom, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov lokalnim novinskim agencijama.

Putin se sastao s ministrom obrane Sergejem Šojguom i načelnikom vojnog stožera Valerijem Gerasimovim na vojnom poligonu Sergejevski i mogao je kasnije promatrati završnu fazu vojnih vježbi, citiran je Peskov.

Vojne vježbe, nazvane Vostok-2022, započele su 1. rujna i trebale bi se održavati do 7. rujna na nekoliko poligona na krajnjem istoku Rusije i u vodama njezine istočne obale.

U vježbama će sudjelovati više od 50.000 vojnika i više od 5.000 jedinica vojne opreme, uključujući 140 zrakoplova i 60 brodova.

8:40 - Ukrajinske vlasti objavile se posljednju procjenu ruskih vojnih gubitka. Navode kako je do sada poginulo oko 50 000 ruskih vojnika.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 6, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/ognGwFUsO7